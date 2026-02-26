浦和のマチェイ・スコルジャ監督が２６日、ホーム開幕となる鹿島戦（２８日・埼スタ）に向けた会見に臨んだ。ここまで３試合で、２勝１敗（ＰＫ負け）の勝ち点７で東地区の２位につけ、同じく勝ち点７の３位で、昨季王者の鹿島をホームに迎える。「次は去年のチャンピオンに対しても、（過去３戦と）同じように、高い強度でハイプレスをかけていきたい。ここまでの相手より、さらに難しい試合になると思うが、相手が強いからといって引いて守るのではなく、ここ３試合と同じスタイルを続けたい。ホームですし、相手は日本一のチームかもしれませんが、そのスタイルで戦いたい」とうなずいた。

２５日には元日本代表ＦＷオナイウ阿道が９年ぶりに復帰。指揮官は「もともと浦和の選手であり、知っている人もたくさんいる。順応の時間は短くてすむと思います」と語り、ＦＷ松尾や小森が長期離脱中の前線で、すぐに戦力となることを期待した。鹿島戦への起用については「それはあり得ないとは言いません。ただ、これ以上は言えないですね」と含みを持たせた。

鹿島戦は現在、約５万４０００枚の総発券枚数となっている。「（前節勝利した）マリノス戦の直後のロッカーでも話はしましたが、相手は鹿島であり、これが浦和にとってどれだけ重要な試合か選手たちは分かっているので、わざわざ私の方からモチベーションを上げる必要はない。昨年の鹿島との２戦（１分け１敗）も内容はよかった。同じように、高いレベルで戦ってくれると思います」とスコルジャ監督。鹿島には２１年１１月の勝利を最後に、９試合勝利がない（２敗７分け）が、７つの引き分けが示すように互角の戦いは続けてきた浦和。昨季王者との一戦は、今季の勢いが本物かどうかを測る試合となる。