田中美里、冬ソナの声で2キロ減量 チェ・ジウ吹き替えで苦戦 「お腹の底から声を出さないと」
俳優の田中美里（49）が26日、都内で行われた『映画 冬のソナタ 日本特別版』（3月6日公開）トークイベント付き特別先行上映に登場。チェ・ジウの吹き替えを務めていた際に2キロ痩せたことを明かした。
【集合ショット】素敵！笑顔をみせる田中美里＆ユン・ソクホ監督
当時20代だった田中。声優をするのも初めてだったと言い、苦戦したことを振り返った。
チェ・ジウの声に合わせられず、何度も取り直したという。「舞台のようにお腹の底から声を出さないといけない」と、繰り返しながら声を吹き込んでいったことを伝えた。
結果として「2キロ痩せた」と明かし、「私は“冬ソナダイエット”と呼んでいます」と笑顔を見せていた。
イベントでは、田中が当時のセリフを再現して披露し、観客が拍手を送っていた。ユン・ソクホ監督も出席した。
韓国ドラマ『冬のソナタ』は2002年に放送され、日本では04年にNHKで流れた。週末の深夜に放送したにも関わらず、高視聴率を獲得し、日本での韓流ブームの先駆けとなった。今回、日本限定で劇場版として4Kにリマスターされた。1400分のドラマを2時間へと大胆に再構成し、物語の核である主人公の2人の“純愛のみ”を抽出している。
