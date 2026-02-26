吉田鋼太郎、ファミマウェアの新商品紹介しようとしたら「渡されてないよ…」
俳優の吉田鋼太郎が26日、都内で開催された『ファミリーマート45周年プロジェクト発表会／おむすびキャンペーン新商品発表会・試食会』に出席。吉田は八木莉可子と共に5年間同社のCMキャラクターを務めている。イベントでは八木と2人で、アパレルなどを取り扱っている同社オリジナルブランド「コンビニエンスウェア」について語った。
【写真】やさしい世界…吉田鋼太郎のマイクフォローをする八木莉可子
イベント冒頭で吉田は「CMもどんどん回を重ね、いろんな商品がすごい速度で登場してきている」と同社が進化していくスピード感について言及。ゲーム関連事業なども展開しており「常にアップデートされている」と魅力を話した。
次第にコンビニエンスウェアについての話題に。吉田と八木は、腕時計やシャツ、靴下などのコンビニエンスウェアの新作を身に着けて登場し、披露した。腕時計や靴下は青や緑の”ファミマカラー”でデザインされたアイテム。吉田は「これかわいいんですよ」「履き心地が良い」と自慢げにそれぞれのアイテムを見せる場面があった。
その後、ハンカチを披露しようとした吉田。しかし目当てのものが見つからず「渡されてないよ…」と困った表情に。右ポケットに入っていることが判明して「動揺しちゃって、渡されたか渡されてないか忘れちゃった」とはにかんだ。
イベントにはほかに、ファミリーマート代表取締役社長・細見研介氏、エグゼクティブ・ディレクターCMO(兼)マーケティング本部長CCRO(兼)デジタル事業本部長・足立光氏、商品本部デリカ食品部長・木内智朗氏が登壇。大谷翔平選手が出演する新CM発表や新キービジュアル公開なども行われた。
