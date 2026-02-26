お笑いタレントのふかわりょう（51）が、25日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身の思いを明かした。

ふかわは「子供の頃チャップリンとかああいうのをよく分からないけど、なんとなくあの光を浴びて、時代は違うけどお笑いの中で想いを込めるとかさ。そういうものを無自覚に見てきて大人になって社会体制が不安定なところのバラエティ番組を見る機会があったんですよ」と説明。「こんな不安定なところでバラエティ番組なんてどうなんだろうと思って見たら、物凄い面白いのよ。日本人の僕が見ても面白いと思える凄く笑いにあふれているんですよ」と語った。

続けて「そういう社会体制的に不安定だから抑圧された気持ちが爆発するようなエネルギーも感じたんだけど、結局言わずもがななんだよね。みんなが共通認識があるから全てを多くを語らずして伝わる直接的な表現をせずに暗喩ないし隠喩というかそういう緩衝材を入れてエンタメに昇華している。そういうところがひとつのお笑いの芸として昇華するといいなって」と話した。

この日ともに出演したタレント・たかまつななからは「ふかわさんは本当はもっとストレートに社会とかに言いたいことがあるんですか？それを昇華されているんですか？」という質問が投げかけられた。

これに対し、ふかわは「言いたいこととかはないんだけど想いはあって、ただ僕の中ではそれを内に秘める、自分で大切にするのは問題ないと思うんだけど押しつけるのはちょっと違うなと思うんですよ。なので自分の生き方でやっていくしかないかなっていう」と返答。続けて「“こうした方がいいよ”っておこがましいじゃない、それがどんなに正しかったとしても。僕の中では自分の生き方をするしかないな。で、ただこの人が権力持ったら心配だなっていうときは刀を抜くときはあります」と明かした。