ＩＭＰ．の絶対的センターとして人気を誇る佐藤新が、ＨＢＣテレビ「今日ドキッ！」の人気企画「ベタな旅人 トラベター」に出演。冬の富良野観光を満喫した。

昨年６月の放送に続き、再び“へそまち”こと富良野を訪れた佐藤。「富良野に帰ってきましたね」と感慨深げに語り、前回体験した「でっかいアスパラを取ったこと」を即座に思い出すなど、冒頭から無邪気なキャラクターを全開にさせた。

最初に向かったのは地元のお土産やグルメが集まる商業施設「フラノマルシェ」。テイクアウトグルメも楽しめる店内で「ふらの牛乳カフェラテ」を飲み「えー！美味そう！カフェラテ大好き！」「めっちゃまろやか。やっぱり富良野の牛乳は格別ですね」と瞳を輝かせた。

大好きなカフェラテでほっと一息ついたところで、今回は“ベタ”なグルメだけでなく“レア”なグルメを食べるためにフラノマルシェで販売されている約１０００種類の商品の中から売り上げ１位を当てるクイズに挑戦。まずはノーヒントで１位予想することになり、佐藤は迷うことなく「もう終わったでしょ。自信しかないです」と北海道を代表する洋菓子「白い恋人」をチョイスした。

結果はハズレで「みんな好きでしょ！え？」と納得いかない様子。だが気を取り直して「でもこれだけワインが並んでいるということはワインの可能性もありますよね」と再度店内をチェックしていき「やっぱすぐ目に入ったところから調べてみるか。こういう形でチーズケーキホールでひとりで食べきれるサイズ、これは買うでしょ」と地元のチーズを使った「富良野ベイクドチーズケーキ」を選択。結果は見事正解でまさかの２回目でのミッションクリアに「えー！やばい！直感エグイ！」と自らの引きの強さに驚きを隠せない様子だった。

ご褒美として、ミシュランガイド掲載店のセカンドブランド「富川製麺所」で、冬期限定の“レア”な石臼挽き中華そばを堪能した佐藤。「うまっ！うまいです」と感動するその姿は、温かく親しみやすい魅力にあふれていた。

ステージでは圧倒的なオーラを放ち、バラエティーでは天真爛漫に周囲を和ませる。佐藤の「ギャップ萌え」の勢いはさらに加速しそうだ。