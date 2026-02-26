25日、都内で行われた「ビックカメラ新オリジナルブランド記者発表会」に、お笑いトリオ・ネプチューンの堀内健（56）とタレントの朝日奈央（31）が出席した。

【映像】堀内健が明かす名倉潤の癖

イベントでは、ビックカメラの新オリジナルブランド「ビックアイデア」にちなみ、「絶対売れないけれど、もし開発者だったら作りたい商品は？」と聞かれた2人。

朝日は「背中をポンポン叩いてくれる機械。バラエティー番組収録終わり家帰って、ほとんど楽しく終わって帰れるけど、真顔で帰る日もある。その時に背中をポンポン叩いてくれるような…自分でヨシヨシってやるときはあるけど、機械で。基本的にはマッサージとして使えるもの、時にはメンタルも癒してくれるというマッサージ機器。いかがでしょうか!?」と提案した。

堀内が「旦那にやってもらえばいいじゃん」と突っ込むと、朝日は「確かにそうなんだけど、毎回は申し訳ない」と返した。

一方、堀内は「名倉潤びんぼうゆすり発電機」と回答。「潤ちゃんが貧乏ゆすりずっとしている。本番中ずっと」と明かすと、朝日が「いやそんなことないんじゃないか？」と驚きの声を上げた。

堀内「いや、マジだって。俺が『潤ちゃん貧乏ゆすりしてるよ』って言うと、『ちゃうわ、筋トレや』って言う。だからあの貧乏ゆすりのエネルギーをなんとかもったいないから、発電できないかなって…」

また、最近買ったものについて聞かれた堀内は次のように答えた。

堀内「ポータブル薄型テレビ。お風呂場にも置けるし、ひっかけてどこにでも持っていけるからすごい。大きなテレビは子どもたちがYouTube見てるから、小さい部屋で『ネプリーグ』とか…（見ている）」

朝日「自分の番組、いいですね」

（『ABEMA Morning』より）