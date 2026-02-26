自民党の「インテリジェンス戦略本部」は26日、国の情報収集・分析能力の抜本的強化に向け、国家情報局を創設することなどを柱とした政府への提言をまとめました。

国の情報収集・分析能力の強化は高市政権の目玉政策の1つです。

提言では、厳しく複雑化する安全保障環境の中で「自律的な戦略判断を可能にする体制構築が急務だ」と強調しています。

その上で具体策として、現在の「内閣情報調査室」を格上げする形で「国家情報局」を創設するとしています。各省庁が個別に集めた情報を集約、分析する「司令塔」としての役割を担うということです。

また、外国勢力の諜報（ちょうほう）活動をけん制・摘発するため、いわゆるスパイ防止法など「必要があれば新たな立法を検討する」としています。

海外で主体的に情報を収集する「対外情報収集能力の強化」も盛り込まれました。特に通信や電波、電子信号などを収集、分析する「シギント」能力が「圧倒的に重要」と位置づけていて優先的に強化するとしています。

自民党は日本維新の会ともすりあわせた上で、来週以降できるだけ早く政府に提言を行う予定です。