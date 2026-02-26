元日向坂46の女優齊藤京子（28）が26日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。木曜レギュラーを務める元櫻坂46の原田葵アナウンサーとの関係を語った。

この日は元乃木坂46の女優生駒里奈がゲスト出演。坂道グループ出身者が集まり、齊藤は生駒について「大先輩なので。メンバー全員でごあいさつさせていただいた時も、『ヤバい〜！ 生駒さんだ〜！』みたいな感じだったので」と背筋を伸ばした。

一方で原田アナについては「仲良しの友達って感じですね」と説明。「一応（原田アナが）先輩なんですけど、一番最初にタメ口になった先輩でした」と振り返った。

原田アナはミラノ・コルティナオリンピック取材のため番組を休んでいたが、この日から復帰。同番組出演が決まっていた齊藤から「今回も『ぽかぽかいるんだけど、あおたん間に合う？』ってわざわざ連絡くれたくらい」と事前連絡があったと語り、齊藤は「ちょうどギリギリ間に合ってよかったです」と笑みを浮かべた。

この日はCM明けに櫻坂46のデビュー曲「サイレントマジョリティー」を齊藤と一緒に披露する場面もあったが、原田アナは「久しぶりに踊りました。さっき2人で合ってるっけ？ って確認しました」と照れ笑い。齊藤も「練習しました。本家の葵ちゃんになぜか私が教えるっていう」と笑っていた。