出張の準備をするたびに、なぜか忘れ物をしてしまう飼い主さん。思わぬ理由が愛おしすぎると、Instagramで注目されています。投稿したのは、ペキニーズのコジローくんと暮らす「ペキニーズのコジロー（小二郎）」さん。投稿から3.2万回以上再生され、「たまらないです」といったコメントが寄せられています。

【動画：出張の準備をすると、毎回『靴下とパンツ』を忘れてしまう男性→『まさかの原因』】

コジローくんの大事なものもパッキング！

登場するのは、ペキニーズのコジローくん。とある日、出張を控えたパパがスーツケースに荷物を詰めていると、コジローくんはなにやらキョロキョロしている様子だったとか。

コジローくんは、思い出したかのように走り出したかと思うと、おもちゃをくわえて戻ってきたのでした。「パパ、忘れてるよ～」と、おもちゃをスーツケースへ入れたといいます。パパが寂しくないように、コジローくんなりの気遣いなのかもしれません。

次にコジローくんが狙ったものは…

コジローくんは再びパパの傍へ行き、なにやら探している様子だったとか。コジローくんがくわえたのは、なんとパパの靴下！靴下をくわえて走り出すコジローくん。実はパパがいつも靴下を忘れてしまうのは、コジローくんの仕業だったことが判明したのでした。

コジローくんは靴下をしっかり掴んで、座り込んでいたといいます。「パパのだから」とママが声をかけても、「ぼくの！」と言わんばかりに吠えて離そうとしなかったんだそう。よほど靴下が気に入っているんですね。

どうしてもパパと一緒に行きたいコジローくん

続いて、コジローくんはスーツケースの中身を器用に掘り始め、入るスペースを作っていたといいます。きれいに畳まれた服もお構いなしに掘り、見事すっぽりスーツケースの中に収まったのでした。

コジローくんは、スーツケースの中にすっぽり収まって「ぼくも行く！」とドヤ顔だったとか。こんなにかわいいストライキをされたら、連れていきたくなってしまいますね。パパが大好きで、出張に行ってしまうのが寂しいコジローくんなのでした。

この投稿には「面白すぎますｗ」「一緒に出張に行きたいんだね」「これは忘れるｗ」「うちも準備を阻止してこようとします」「連れていきたい」など、コジローくんの愛らしい行動に釘付けになる人が続出していました。

投稿者である「ペキニーズのコジロー（小二郎）」さんのInstagramでは、甘えん坊で表情豊かなコジローくんの日常がたくさん投稿されています。パパが出張から帰った後の、コジローくんの様子も必見です！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ペキニーズのコジロー（小二郎）」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。