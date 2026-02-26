女優の長澤まさみが、スタイル抜群の大胆ショットを披露した。

２６日までにインスタグラムを更新し、ファッション誌「オトナミューズ」の撮影ショットを披露。ツヤ感のある赤いコートが主役で、スラリとした美脚を惜しげもなく見せた。フォロワーは「スタイルが神！！」「まって！！まさみちゃんめっちゃ可愛いです」「マジでかわいすぎる」「あらあらあら」「やっぱり美脚ですね」「結婚なさって、今までの反動と思うほどオープンになられたのでは？うれしいけど」と大興奮だ。

続く投稿では「Ｈｉ」と一言記して投稿。ベージュ色のコートに白のマフラーを合わせ、やや乱れた髪形のショットを披露した。

この投稿にファンからは「ほんとにオシャレです！！ほんと大好きです！！」「長澤まさみさんの笑顔が、大好きです」「天才級に美しいです」「眼福です幸せです大好きです」「あぁビジュ完璧すぎ」「オシャレで、とてもカッコ良いです 素敵過ぎる」などの声が寄せられている。

長澤は１月１日に映画監督の福永壮志（たけし）氏と結婚したことを報告。福永氏はエミー賞で史上最多１８部門を制覇した大ヒット映画「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」に携わり、第７話の監督を務めるなど国際的に活躍。国民的女優のお相手に多くの注目が集まった。