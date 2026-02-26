テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は２６日、ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）について取り上げた。

りくりゅうは２５日放送の同局系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）に生出演。番組では出演時の映像とともに２人のインタビューを紹介。また２５日に都内で行われた日本記者クラブで会見で２人の関係性について三浦が「一緒にいて当たり前。家族みたいになってる」とコメントし、２人そろって「あとはご想像にお任せします」と笑顔で回答したことを伝えた。

「日本のフィギュアスケートペアの位置づけを変えた２人ですね」と司会の大下アナ。コメンテーターを務めるジャーナリストの柳澤秀夫氏は「歴史作ったんですよね〜。世の中の一般的な夫婦関係とは全然違う別世界の相棒・同志って感じに見えました」と続けた。

そして「下世話な感じでね、２人の関係どうなの？って考えしまいたい部分はあるんですけれど、『想像に任せる』と言っていただいたんでそれぞれが想像すればいいのであって…それよりもやっぱり今回金メダルをとってこれから先、１年、２年、３年そして４年後のオリンピック…自分たちの人生設計自体をどういう風にしていくのかということも競技とは離れたところで問われていくことになるだろうから、その辺も折に触れ、カナダに行きっぱなしかもしれませんが、我々日本人にも２人の様子を見させてほしいなと。国民も２人がどうなっていくのか温かく見ていく、そういう気持ちで今いっぱいなんじゃないんですかね」と語った。