3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するキューバ代表のうち、関係者8人が米国入国へのビザ発給が拒否された。25日（日本時間26日）、ロイター通信などが報じた。

ロイター通信やUSAトゥデイなどによると、ビザ発給が拒否されたのはキューバ野球連盟の会長や事務局長らで、出場する全選手はすでにビザを発給されているという。

USAトゥデイは今回の問題について、「トランプ政権下での米国の入国管理法の強化に関連している」とし、キューバだけでなくプエルトリコも米入国の際、特別なライセンスが必要と伝えた。

キューバ代表は現在、ニカラグアで強化試合を行っており、週明けにMLBのロイヤルズやレッズなどと試合を実施する。その後、WBC1次ラウンドに向けて、プエルトリコに移動する。

WBCはプールAに入り、プエルトリコやカナダ、パナマ、コロンビアと戦う。

キューバ代表は過去5大会すべて1次ラウンドを突破。前回2023年大会は準決勝で米国に敗れた。今大会は巨人のライデル・マルティネスやソフトバンクのリバン・モイネロ、元中日で現ブルージェイズのジャリエル・ロドリゲスらが出場を予定している。