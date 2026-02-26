女優生駒里奈（30）が26日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。終活を始めていることを明かした。

生駒は自身の近況について「終活を始めている」と紹介されると、出演者からは「ええ〜！ 早いよ」「早すぎ」とツッコミの声が続々。生駒は「いとこでよく集まるんですけど、自分たち幼かったはずがもう立派な大人で。親の話をしたりとか、自分の今後の人生設計の話ばかりするようになって」と会話内容の変化を感じ始めたという。

今後への備えとして「いとこは血縁者なので、『自分が倒れた時にお願いね』みたいなことを言い合ったりしていて」。また「貯金も投資で増やしたいからNISAにしたりとか。やっぱり自分の身は自分のお金で守るということで、そういうことばっかり」と苦笑した。

自身の部屋についても「さっぱりしてますね」と語り、「推しのグッズとかもあまりそろえないようになって。ちいかわとかも大好きなんですけど、あまり残していてもいつどうなるか分からないって考えちゃうんですね」としみじみ。私服についても「リサイクルできるもの、回収ボックスに預けられるもの買ったりしていて。かわいい服は（仕事で）衣装さんに着させていただけるから、プライベートは別にそんなにいらないなと思い始めて」と話していた。