お笑いタレント、キンタロー。（44）が26日、インスタグラムを更新。オリンピックに感化されたという思い出の写真を公開した。

ミラノ・コルティナ五輪（オリンピック）フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した、「りくりゅう」こと三浦璃来（24）木原龍一（33）組（木下グループ）のモノマネを披露して話題のキンタロー。は「キンタロー。も帰国しました！！（from 2018）オリンピックっぽい写真でてきました 社交ダンス世界選手権2018に向けてダンス漬け海外遠征してる時のです」と日の丸を胸に付けたジャージ姿の写真などを公開。「フィンランド大会で2位 金メダルまであと少し！！欲しかった」と当時の思いを振り返った。

続けて「フィンランドの料理がどれもこれも美味しくて住みつきたくなった思い出2018の2月」と回想し、「今と同じ時期 オリンピックに感化され りくりゅうペアに度肝抜かされ 思い出が湧き出ました」と、しみじみ。「英美先生からも元気ー？ってメールが」と大学時代から師事する社交ダンスの師匠で、TBS系「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」の社交ダンス企画でも知られた山本英美さんから連絡があったことも明かし、「久しぶりに習いに行こうかなー」とつづった。