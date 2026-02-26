山形県白鷹町で、日本年金機構を名乗る男の電話を受けた70代の男性が、還付金名目の指示に従ってATMを操作させられ、計59万8,000円を送金する特殊詐欺の被害に遭いました。



山形県警によりますと、2月11日、白鷹町に住む70代の男性の自宅固定電話に、日本年金機構を名乗る男から「介護保険の還付金3万5,200円があります」「手続きのため通帳とキャッシュカードを持って○○のATMに向かってください」などと電話がありました。

男性が指定された町内のATMに行くと、「＋」から始まる番号から携帯電話に連絡があり、「これから言うとおり操作してください」との指示通りにATMを操作しました。

男性は翌12日にも同じ男から「今日も手続きをします」と電話を受け、前日と同じATMで指示どおり操作しました。手続きが完了したと思い通帳を確認したところ、11日と12日の2回にわたり、それぞれ29万9,000円、合わせて59万8,000円が見知らぬ口座へ送金されていることに気付き、警察へ相談して被害が判明しました。

県警は、税金や保険料の還付を装ってATMへ誘導し操作させる「還付金詐欺」の典型的な手口だとして、同様の電話があった場合は一度電話を切り、家族や警察に相談するよう呼びかけています。