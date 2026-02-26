◇プロ野球・巨人春季キャンプ最終クール2日目（26日、沖縄・那覇）

巨人の新外国人、ボビー・ダルベック選手が練習の合間にインタビューに応じ、今キャンプでの取り組みについて語りました。

21日に行われたヤクルトとのオープン戦では、「5番・三塁」で先発出場したダルベック選手。2打席目でヒットを放ち、試合後には安どした様子も見せていました。

この日のインタビューでは、守備や打撃での取り組みについて聞かれると、守備では「今はどの選手がどんなボールを投げ、ずれる時は大体どこにずれるのかを認識して、それを生かしてシーズンにつなげたい」と語り、打撃では「ツーストライク後に関しては逆方向を意識している。その結果として、まっすぐに差し込まれても、それはそれで納得できる。シーズン中は極力ボールを引きつけて、バットを内側から出して、基本的にはセンター返しと逆方向に運べるように努力している」と明かしました。

キャンプも最終クールに入り、体もだいぶ絞っているダルベック選手。「春季キャンプ中には体重が減少するのを考慮し、オフはあえて体重を増加させている。開幕時にベストコンディションで臨めるのがいい。早くてもよくないので、現状は非常にいい」と調整が順調に進んでいることを言及しました。