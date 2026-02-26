「日曜日のドッグランです。繰り返します。ドッグランです。あしぴーん」



【写真】ドッグランでへそ天＆足ピーン

そんなユーモアたっぷりのコメントがついた1枚の写真が、Xで話題になっています。写っているのは、赤柴の「ゆづ」ちゃん（4歳・女の子）です。



ほぼ毎週通うドッグランの芝生の上で撫でられると、仰向けになって、足をピーンと伸ばしてリラックス。赤茶色のつやつやした毛並みと白いお腹のコントラストが枯れた芝生に映え、何とも芸術的なポーズです。この愛らしい寝姿に、7700件超の“いいね”が殺到。「美脚ですね〜」「予想外の長さ」など、笑いと癒やしの声が次々と寄せられています。Xユーザー・柴犬 ゆづさん（@yuzu_shiba1125）にお話を伺いました。



「家族を守るワン！」 甘えん坊で頼もしいゆづちゃん

ーー撮影時の状況を教えてください。



「ほぼ毎週通っているドッグランで、いつものように撫でられているところでした。気持ちよくなると、周りに犬がいてもお構いなしでお腹を出し、“柴の開き”になります。ドッグランに通い始めた頃からずっとこの調子です。



他の飼い主さんが優しく撫でてくれるので、初対面の方にも自分からおねだりして背中を預けます。ただ、撫でる場所が気に入らないと機嫌が悪くなるワガママな一面も（笑）。それで撫でるのをやめると、さらに甘えてきます。家族以外の人に対しても、同じです」



ーーこの光景を目にした感想は？



「ゆづとゴールデンドゥードルちゃんが並び、撫でられ放題のまま気持ちよさそうにお腹を見せていました。写真には写っていませんが、ハスキーちゃんも少し離れた場所からのんびり眺めていて、その場にいるみんながあまりにも愛らしく、『ここは天国か』と思わず心の中でつぶやいたほどです。羽生結弦さんが好きで『ゆづ』と名付けたこともあり、このポーズを見た瞬間、『トリプルアクセル！』と連想してしまいました」



ーーこのあとはどのように過ごしましたか。



「色んな飼い主さんのところにいって、撫でてもらってました。 お友だちとも遊んでましたが、撫でられている時間のほうが多かったです。 ゴールデンドゥードルさんのパパにはよく小顔マッサージしてもらっています」



ーーふだんはどのような性格ですか。



「甘えん坊で、ちょっぴりわがままなところがあります。家族の手が空いていると、スッと鼻先を差し入れて持ち上げ、『撫でて』とアピール。散歩に行きたくてこちらが昼寝をしていると、前足で顔を『ちょいちょい』して起こします。さらに、車に乗るときはうれしさのあまり、前足で『もいもい』するんです」



そんなマイペースなゆづちゃんですが、家族のピンチには驚くべき行動を見せたといいます。



「普段は家に帰ってもお出迎えもせず、尻尾も振りませんが、平日散歩に連れていっている84歳の父が救急車で搬送された時は、救急車が来るまでそばに寄り添って、病院から戻ると玄関で不安そうに待っていました 退院した時は病院までお出迎えに とても嬉しそうでしたね」



ゆづちゃんの天真爛漫な姿の裏には、家族を深く想う優しい心が隠されているようです。 リプライ欄には、その愛くるしい姿に癒やされた人たちから、次々と声が寄せられています。



「平和」

「あしぴーん！」

「まっすぐ（笑）」

「ランしろドッグたちｗ」

「おみ足がかわいすぎます」

「予想外の長さ！ 美脚ですね〜」

「キレイなポーズですね〜！！！」

「ドッグラン（走るとは言ってない）」

「ビキニ……かと思ってしまいました！」

「『内村航平せんしゅの、床運動の時の5回ひねりのマネ』じょうず〜」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）