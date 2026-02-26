＜天下一の補佐役＞豊臣秀長の目線で歴史をダイナミックに描く、夢と希望の下克上サクセスストーリー・大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。ストーリーが展開していく中、戦国時代の武将や社会について、あらためて関心が集まっています。一方、歴史研究者で東大史料編纂所教授・本郷和人先生がドラマをもとに深く解説するのが本連載。今回は「墨俣一夜城」について。この連載を読めばドラマ本編がさらに楽しくなること間違いなし！

信長が絶大な信頼を置いた名将。本能寺後123万石となるも、最期には腹を切って取り出したしこりを秀吉へ送りつけた逸話も…演じるのは？

ドラマがフィクションを取り込むのは当然のことだけど

墨俣一夜城は史実であるか、フィクションか。この話題が頻りにネットで取り上げられているようです。

以前からくり返しているように、ぼくはドラマがフィクションを取り込んで展開されるのは当然のこと、と考えています。

ですから、「豊臣兄弟！」が一夜城を築くのは全く問題なし。ああ面白かった、で十分だと思います。

ただし、それが史実かというと、そうではない派、に賛同せざるを得ません。

というのは、一夜城のストーリーが依拠している史料が『武功夜話』のみであり、『武功夜話』は真贋について問題があるからです。

亀有に改められたワケ

マンガ『こちら葛飾区亀有公園前派出所』で有名になった亀有の町。ここはぼくが生まれ育った東京の下町ですが、戦国時代には「亀無」とか「亀梨」という名前だった。



本郷先生のロングセラー！『「失敗」の日本史』（中公新書ラクレ）

「かめなし」と呼ばれていた土地だった明証は、応永5年（1398年）の『下総国葛西御厨注文』、永禄2年（1559年）の『小田原衆所領役帳』に見ることができます。

ところが江戸時代初期、「なし、は無し、に通じる。縁起が悪い。無いより有る方が良かろう」という恐ろしいほど単純な理由から、現在の名、「亀有＝かめあり」に改められたそうです。

『正保国絵図』を作成するための報告書を提出する際（17世紀中ごろ）には、亀有でした。室町時代には亀有という名前はこの世に存在しません。

ですから仮に地元の旧家の蔵の中から、『亀有村なんとか』という資料が発見されて、それが室町時代の作成と記されていれば、誰もが、「その資料は江戸時代以降に書かれたものに違いない。室町時代というのは仮冒だろう。さもなければ、真っ赤なニセモノだ」と考えるでしょう。

浜松という名

慎重に足場を固めるため、もう一つ事例を。

徳川家康は元亀元年（1570年）、本拠地を三河・岡崎から遠江・曳馬に移しました。このとき、曳馬という名称が「馬を引く」、つまり戦場での敗北を連想させて縁起が悪いことから、付近一帯の地名である「曳馬」を「浜松」に改めました。

常緑の松は戦国武将が好んだ植物で、松山、高松、松本など、この時代に造成された城下町にはこの字がしばしば用いられています。

浜松という名は家康が考えついたものではありません。

たとえば鎌倉時代に書かれた紀行文「十六夜日記」には、作者の阿仏尼が「浜松荘の引馬」に泊まったという記述があるのです。

だからこの地域の旧家から「浜松」という地名を書き記す古い文書が出てきても、それが直ちに「ニセモノだ」とはなりません。

『武功夜話』は昭和29年以降に書かれたものかも

さて、そこで『武功夜話』です。

この資料には勝村公さん、服部英雄さんが指摘しているように、「富加」という地名が出てきます。これは 岐阜県の富田村と加治田村が合併して、昭和29年に「新しく」作られた地名です。

となると、「浜松パターン」ではなくて「亀有パターン」で、『武功夜話』は昭和29年以降に書かれたものかもしれない、という考察が成立してしまう。

『武功夜話』は資料として成立している、と主張する人は少なくありません。でも戦国時代に「富加」が資料中に出てくる理由、を説明できる人は、いないんじゃないかな。

そういう人はよく「私は原本を調査した結果、これは良い資料だとの結論に達した」と主張しますが、調査というのは経験則であって、科学ではありません。説得力に欠けます。

戦国時代の書に「富加」がなぜ出てくるのか。この問題はたいへんに重い。

そうなると、墨俣一夜城の物語は、面白いのだけれど、史実と認めるには疑問が残るなあ、と結論づけるほかない、と考えます。