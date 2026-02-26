福岡県オーケストラ連盟の第5回合同演奏会が3月21日、福岡市のアクロス福岡シンフォニーホールで開かれる。指揮者にNHK交響楽団正指揮者の下野竜也さんを迎える。

連盟は2004年に同県内で開催された国民文化祭をきっかけに、九州交響楽団などのプロ楽団と市民楽団で06年に結成。現在は21楽団が加盟する。

出演するのは、加盟楽団のメンバーで構成する特設楽団。コンサートマスターは、九響と仙台フィルのコンサートマスターの西本幸弘さんが務める。

下野さんは鹿児島県出身で、01年にブザンソン国際指揮者コンクールで優勝して脚光を浴び、国内外で活躍。東京と福岡を拠点に活動し、23年、N響正指揮者に就任した。プログラムはリヒャルト・シュトラウス「アルプス交響曲」やグローフェの組曲「グランド・キャニオン」を取り上げ、連盟創立20年を飾る。

第4回演奏会は20年に下野さんの指揮で企画されながら新型コロナウイルスの流行で中止となったため、今回は10年ぶりの演奏会となる。事務局は「エネルギッシュで豊かな感性あふれるステージを届けたい」としている。

午後2時開演。大人2千円、学生千円。問い合わせは田中正治さん＝090（7454）1788。

（神屋由紀子）