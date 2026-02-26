大相撲春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）で自己最高位の東前頭2枚目まで番付を上げた藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）が26日、所属する伊勢ノ海部屋と同じ大阪府松原市にある佐渡ケ嶽部屋へ場所前初の出稽古をした。母校・埼玉栄高の先輩でもある幕内・琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）、琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）、十両・錦木（35＝伊勢ノ海部屋）と計16番。121キロの軽量ながら、厚みを増した体からの力強い動きで成長をうかがわせた。

「体重は増やすとスピードが落ちる。体重はそこまで気にしてません」

昨年名古屋場所での新入幕以来、4場所中3場所で勝ち越し。将来的には130キロを目指すが、当面はスピード重視の取り口を変えるつもりはないという。

初日まであと10日。この日は二所ノ関部屋へ出稽古したため大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は不在だったが、稽古相手も豊富な佐渡ケ嶽部屋に日参するつもりだという。

「部屋からチャリで来てます。5分くらい。毎日ここに来ます」

その際の相棒が昨年購入し、松原市の部屋に置いたままにしてあるという自転車。地方場所では地元後援者らによる自家用車での送迎がある幕内力士も多い中、幕内最年少力士は自転車通勤を継続。下半身の鍛錬にもなり、再度自己最高位を更新しての新三役昇進へつなげたい。