2月17日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの甲斐野央投手にインタビューした模様を放送した。昨シーズンを振り返ってもらった。

――昨シーズン47試合に登板して防御率は2.47、33ホールドでした。振り返ってみてどんなシーズンでしたか？

甲斐野「個人的にホールド数はよくつけられたなという感じだったのですが、内容的にはまだまだ上げる部分がたくさんあるので、そこを今年はやっていきたいなと思います」

――ルーキーイヤーにホークスで投げた65試合に続いて2番目に多い登板数でしたが、手応えはいかがでしたか？

甲斐野「中継ぎは試合数を投げるに越したことはないと思いますし、よかったのかなと思うのですが、連続して毎年投げられるように継続してやっていきたいなと思います」

――昨シーズンのご自身のピッチングに点数をつけるとしたら何点ですか？

甲斐野「まだまだ伸びしろがあるということで、50点ぐらいじゃないですか」

――残りの50点はどういったところに課題が残りましたか？

甲斐野「課題的には奪三振率が低さや、WHIP（1イニングあたりにどれだけランナーを出したかを示す指標）の部分でランナーをよく出しましたし、打球速度が強いヒットが多々あったので、そこも改善していけるかなという思いでこの点数にしました」

――昨シーズン途中に、「フォークボールが非常にいい」という話をされていたのですが、改めて昨シーズンのフォークボールはいかがでしたか？

甲斐野「フォークの空振り率は50％以上あって結構よかった数字ではあるので、他の球種であるスライダーや、今年から投げるカーブも有効に使っていきながら、フォークも継続して、あとはやっぱりまっすぐでいかに嫌がらせをできるか、バッターにとって嫌なボール投げられるかというところが大事なってくると少し思うので、そこをやっていきたいと思います」

――キャンプで実際に投球練習もやっていますが、まっすぐの精度はここまでいかがですか？

甲斐野「いろいろ自分の中で今年はしっくりくる部分があって、フォームの部分でハマっている感覚が徐々に出てきています。あとは怪我せずにどれぐらい投げられるのかという楽しみな部分もありますし、投げるからには抑えないといけないので、まっすぐの手ごたえはいいですし、これからもどんどん上げていきたいなと思います」

――主にセットアッパーとしてピリッとした場面で登板することが多いわけですが、どういった心持ちで準備してマウンドに上がっているのですか？

甲斐野「仕上げるまでが正直すごく大事ということは重々承知しているので、投げるまでの準備で結果が決まると僕は思っています。それぐらい準備を大事にするという心持ちです。準備ができたらあとは結果を気にしないくらいでと去年も言っていましたし、今年もそういうふうにやろうかなと思っています」

※インタビュアー：文化放送・小宅世人アナウンサー