¡¡£³·î³«ºÅ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡á¤¬£²£¶Æü¡¢ÃæÆü¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÁ°ÆüÎý½¬»²²Ã¤Î¤¿¤á¡¢µå¾ìÆþ¤ê¤·¤¿¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¾åÃå¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¶õÏ©¤Ç°¦ÃÎÆþ¤ê¡£¤½¤Î¤Þ¤Þµå¾ì¤Ø¸þ¤«¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡¢£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¤ËÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢º£¥¥ã¥ó¥×£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÈºÇÂ®£¹£¹¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£¹¥¥í¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¥Ù¥Ã¥Ä¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É£²£Ë¡£¤Î¤Ù£·¿Í¤ÈÂÐÀï¤·£³£³µå¤òÅê¤²°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï£²ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£Åêµå¸å¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Çº£¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¤¡¢£³£µ¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥µ¥¯±Û¤¨£µËÜ¡£ÂçÃ«¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤äÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö½ÕÀè¤Î´¶¤¸¡¢ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Î´¶¤¸¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢µ¢¹ñÁ°ºÇ¸å¤ÎÎý½¬¤ÏÆóÅáÎ®Ä´À°¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Ï£²£·¡¢£²£¸Æü¤ÎÃæÆü¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤º¡¢¡È²ò¶Ø¡É¤Ï£³·î£²Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë°Ê¹ß¡£»³ËÜÍ³¿¤é¤Î¤è¤¦¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Áá¤á¤Î¹çÎ®¤òÁªÂò¤·¤¿¡££²£´Æü¤Ë±©ÅÄ¶õ¹ÁÃå¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Çµ¢¹ñ¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÅê¼êÉüµ¢¤â¹µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£