Ã«°¦Î¿¤¬¥ß¥é¥Î¤Ç¥â¥Ç¥ë³èÆ°ºÆ³«¡¡¹ñÀÒÊÑ¹¹¤ÇàÎ¢ÀÚ¤ê¼Ôá¤Ë¤ÏÈ¿ÏÀ¡ÖÈà¤é¤È¤Ï¹Í¤¨¤¬°ã¤¦¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¶â¥á¥À¥ë¤ÎÃ«°¦Î¿¡Ê£²£²¡áÃæ¹ñ¡Ë¤¬¡¢£³·î£²Æü¤Þ¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÂÚºß¤·¡Ö¥ß¥é¥Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ»æ¡Ö¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ã«¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»Å»ö¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö»ä¤ÏÂ¾¤ÎÆ»¤òÄÉµá¤·¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È°¦¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î½÷À¤é¤·¤µ¤òÃµµá¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÂÐÈæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ß¥é¥Î¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ã«¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢£É£Í£Ç¤È·ÀÌó¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¿ô¡¹¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÎÇ¯¼ý¤Ï£²£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£µ²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤È¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î½÷ÀÁª¼ê¤ÇºÇ¹â³Û¡£Æ±»æ¤Ï¡Ö¤¿¤ÀÈà½÷¤ÎÌ¾À¼¤ÈÀ®¸ù¤ÏÃæ¹ñ¹ñÀÒ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Î¸å¤ËÀººº¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ë¤Ä¤ì¤Æ¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ»æ¡Ö£Õ£Ó£Á¡¡£Ô£Ï£Ä£Á£Ù¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃ«¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ß¤¿¤¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¤½¤¦»×¤¦¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬ÊÌ¤Î¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¶¥µ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¡¹¤¬ÌäÂê¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤ò°ì¤Ä¤Î¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢Áþ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡£Èà¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò»ý¤Ä¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£