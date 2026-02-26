元フィギュア選手の高橋成美さんが２６日、ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）に生出演した。

木原の元パートナーである高橋さんはりくりゅうのフリーで「すごい！」を６連発し、「宇宙一ですよ」と絶賛。ネット上では「神解説」と話題になり、帰国後も解説として情報番組に引っ張りだこになっている。

番組では、ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したフィギュアスケートペアの三浦璃来、木原龍一組が２５日に都内の日本記者クラブで会見を行ったことを報じた。

会見の中で逆転のフリーの演技について聞かれた木原は最初のリフト時について「リフトから降ろした瞬間に三浦選手に『少しリラックス』って伝えました」と明かしたことを紹介した。

スタジオで高橋さんは「リラックスして」と木原が告げた瞬間を「時もあるんですけど、映像はあるんですか？」と尋ねると番組は映像を流した。

ＶＴＲを見ながら高橋さんは「ここ！ここで言っている！リラックスしてって！ここ！」と指摘すると立ち上がって実演解説を始めた。「演技自体は、その最後が大事なんです。シングルもそう。ペアも最後が大事なんです」などと解説した。

さらに、出演者から「ちょっと手つないでみますか？恵さん」と提案され、ＭＣを務めるタレントの恵俊彰を相手にさらに実演解説した。高橋さんは恵に「龍一選手やってください」と促し自身は「りくちゃんやります」と手をつないで解説した。

さらに解説する場面が変わると「りくちゃんやって」と恵に促し「２人が向かい合う瞬間にリラックスしてって伝えたんです」と紹介した。そして「神演技につながったのは、りくちゃんの対応力」などと絶賛。高橋さんの恵とペアを組んだ熱い解説にスタジオは拍手に包まれた。