人気STARTOアイドル、後輩タレント＆ジュニア総勢150人にお年玉「レベルが違う」「素敵な先輩」驚きの声
【モデルプレス＝2026/02/26】A.B.C-Zの塚田僚一が2月25日、NEWSの増田貴久がパーソナリティーを務めるラジオ番組「増田貴久のスーパーオモシロラジオ」（MBSラジオ／毎週水曜日25時〜）に出演。お年玉を渡した後輩の人数を明かす場面があった。
【写真】後輩150人にお年玉を渡したSTARTOアイドル
2月2日にグループの公式X（旧Twitter）で「お年玉もらっていない後輩 僕に連絡ください 知っている人から勝手に連絡先聞くのを許可します 塚ちゃん」と後輩に呼びかけていた塚田。トーク内でこの投稿が話題になると、塚田は「カウントダウンコンサートのときに、後輩に全員あげて。あとジュニアの子たちにも」と明かし、年末に行われたカウントダウンコンサート『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』に出演した後輩全員にお年玉を渡したと語った。
さらに塚田は、2025年大晦日に放送された音楽番組『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』（TBS）の収録時にも、バックについたジュニアにお年玉を配布したと回顧。加えて、2026年1月29日〜2月1日に開催されたSTARTO ENTERTAINMENTの東西ジュニア総勢77人が出演した『ジュニア STAR to FESTIVAL 2026』についても言及し「ジュニアの子が77人出るライブがあって。その子たち全員」と説明した。
増田が「77人にあげたの！？」と驚くと、塚田は「誰にあげて、誰にあげてないとかしたくないから全員に。（総勢）150人くらいはいった気がする」と語り、後輩たちへの思いを明かした。
塚田のお年玉エピソードを受け、ファンからは「150人！？凄すぎる」「塚ちゃん太っ腹」「後輩思いの素敵な先輩」「レベルが違う」「さすが」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
塚田のお年玉エピソードを受け、ファンからは「150人！？凄すぎる」「塚ちゃん太っ腹」「後輩思いの素敵な先輩」「レベルが違う」「さすが」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
