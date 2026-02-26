米株価指数先物　時間外　下落、エヌビディア見通しに一部投資家落胆

東京時間14:19現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49427.00（-107.00　-0.22%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6945.00（-14.75　-0.21%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25284.75（-97.25　-0.38%）

エヌビディアが時間外で一時マイナスに転落。第1四半期の売上高について強気見通し示したものの、一部アナリスト予想に届かず。同社は中国競合企業の勢いがAI分野における米の優位性にリスクもたらすと警告。