米株価指数先物　時間外　下落、エヌビディア見通しに一部投資家落胆

東京時間14:19現在

ダウ平均先物MAR 26月限 49427.00（-107.00 -0.22%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6945.00（-14.75 -0.21%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25284.75（-97.25 -0.38%）



エヌビディアが時間外で一時マイナスに転落。第1四半期の売上高について強気見通し示したものの、一部アナリスト予想に届かず。同社は中国競合企業の勢いがAI分野における米の優位性にリスクもたらすと警告。

