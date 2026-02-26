東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【日本】
高市首相
高い緊張感をもって注視していることに変わりない
特定の事項が為替に与える影響を一概に言うこと困難
為替市場の動向について具体的コメントはしない
植田日銀総裁
4月会合までに入手する情報を丹念に点検した上で意思決定していきたい
必ずしも4月1日の短観を待たないと情報を得られないというわけではない
高田日銀審議委員
世界的に利上げが生じる場合、日銀の政策対応が遅れるリスク
正常化の過程でボラティリティ回避する対応が望ましい
既に物価安定目標実現が概ね達成した局面、デフレに戻る不安は払拭された
今こそ「真の夜明け」視野に入ったとの認識持ち、段階的にギアシフトの途上
政策金利引き上げ後も短期の実質金利は大幅なマイナス
【米国】
IMFゲオルギエワ専務理事
新関税巡る不確実性は予想以上に米経済活動に悪影響及ぼす可能性
金利引き下げ余地はわずか、今年末までに3.25%～3.50%に達する
インフレ率は27年初頭までに中銀目標2%に低下すると見ている
エヌビディア株が時間外で下落に転じる
強気見通し示したものの、一部アナリスト予想に届かず
中国競合企業の勢いがAI分野における米の優位性にリスクもたらす
【豪州】
豪統計局が27日に1月消費者物価指数を再公表へ
一部測定方法に問題。総合やトリム平均など主要数値に影響はない
