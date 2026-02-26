「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午後２時現在で、ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ<7352.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



２５日の午前中、子会社Ｂｒａｎｄｉｎｇ Ｅｎｇｉｎｅｅｒが運営する「Ｍｉｄｗｏｒｋｓ」の登録ユーザー数が６万人を突破したと発表した。「Ｍｉｄｗｏｒｋｓ」は、フリーランスエンジニアと企業をマッチングするサービス。近年、ＤＸの発展やＡＩの普及を背景にＩＴ人材に対するニーズはより一層高まっているが、Ｍｉｄｗｏｒｋｓでは、こうした市場のニーズに応えるべく、案件の質向上やマッチング精度の強化、支援体制の拡充を継続的に実施。更に２５年８月の派遣事業立ち上げ以降は、企業に常駐する正社員エンジニアの採用強化にも取り組んでおり、これらの取り組みが多くのエンジニアからの支持につながったという。



これに加えて、需給的な思惑もあって２５日の同社株は一時前日比９２円（１６．１％）高の６６３円に上昇。この日も朝方から強含みで推移しており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



