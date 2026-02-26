第1戦に続いてMOM選出! レアルを16強に導いたチュアメニ「今日は自分の日だと言っていた」
レアル・マドリーは25日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメントプレーオフ第2戦でホームにベンフィカを迎え、2-1で勝利を収めた。この結果、2試合合計3-1でベスト16に進出。プレーヤー・オブ・ザ・マッチは、17日に敵地で行われた第1戦(○1-0)に続き、MFオーレリアン・チュアメニが受賞した。
レアルは前半14分に先制を許したが、同16分に右サイドのMFフェデリコ・バルベルデの折り返しからチュアメニが右足で突き刺し、2戦合計で再びリード。後半35分にはカウンターからFWビニシウス・ジュニオールがネットを揺らし、勝負を決定づけた。
クラブ公式サイトによると、16強入りに貢献したチュアメニは「ウォームアップ中にたくさんゴールを決めていて、今日は自分の日だと言っていた。チームを助けられて本当に嬉しい」とコメント。「監督のアルベロアはいつもゴールを狙うように、少し前に出ることを指示してくれる。この調子で続けたい」と語った。
決勝トーナメント1回戦の組み合わせ抽選会は27日に実施され、レアルの対戦相手はスポルティングかマンチェスター・シティとなる。チュアメニは「僕たちは自分たちに集中する必要がある。その後、未来がどうなるか見ていこう」 と話した。
レアルは前半14分に先制を許したが、同16分に右サイドのMFフェデリコ・バルベルデの折り返しからチュアメニが右足で突き刺し、2戦合計で再びリード。後半35分にはカウンターからFWビニシウス・ジュニオールがネットを揺らし、勝負を決定づけた。
決勝トーナメント1回戦の組み合わせ抽選会は27日に実施され、レアルの対戦相手はスポルティングかマンチェスター・シティとなる。チュアメニは「僕たちは自分たちに集中する必要がある。その後、未来がどうなるか見ていこう」 と話した。