このたび、2025シーズンをもって現役を引退した #富山貴光 氏が、アカデミースカウトに就任することが決まりましたので、お知らせします。



▶️ https://t.co/nHEglkBEgI#RB大宮アルディージャ #ardija@tomiyama1226 pic.twitter.com/7dEG974TiR