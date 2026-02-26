「新たな挑戦」大宮で引退した富山貴光氏のセカンドキャリアが決定
RB大宮アルディージャは26日、2025シーズン限りで現役を引退した富山貴光氏(35)がアカデミースカウトに就任することを発表した。
栃木県出身の富山氏は矢板中央高から早稲田大を経て、2013年に大宮へ加入。その後、サガン鳥栖、アルビレックス新潟、ギラヴァンツ北九州でもプレーし、大宮に所属していた2025年をもって引退した。
クラブ公式サイトを通じ、「新たな挑戦になりますが、自分らしく日々精進していきたいと思います」と意気込みを語っている。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●富山貴光
(とみやま・たかみつ)
■生年月日
1990年12月26日(35歳)
■出身地
栃木県
■選手歴
栃木ジュニオール-栃南FC-ホーリーホックSSとちぎ-FC栃木Jrユース-矢板中央高-早稲田大-大宮-鳥栖-新潟-鳥栖-大宮-北九州-大宮
■コメント
「この度、RB大宮アルディージャのアカデミースカウトに就任させていただくことになりました。新たな挑戦になりますが、自分らしく日々精進していきたいと思います。よろしくお願いいたします」
栃木県出身の富山氏は矢板中央高から早稲田大を経て、2013年に大宮へ加入。その後、サガン鳥栖、アルビレックス新潟、ギラヴァンツ北九州でもプレーし、大宮に所属していた2025年をもって引退した。
クラブ公式サイトを通じ、「新たな挑戦になりますが、自分らしく日々精進していきたいと思います」と意気込みを語っている。
●富山貴光
(とみやま・たかみつ)
■生年月日
1990年12月26日(35歳)
■出身地
栃木県
■選手歴
栃木ジュニオール-栃南FC-ホーリーホックSSとちぎ-FC栃木Jrユース-矢板中央高-早稲田大-大宮-鳥栖-新潟-鳥栖-大宮-北九州-大宮
■コメント
「この度、RB大宮アルディージャのアカデミースカウトに就任させていただくことになりました。新たな挑戦になりますが、自分らしく日々精進していきたいと思います。よろしくお願いいたします」
このたび、2025シーズンをもって現役を引退した #富山貴光 氏が、アカデミースカウトに就任することが決まりましたので、お知らせします。— RB大宮アルディージャ (@Ardija_Official) February 26, 2026
▶️ https://t.co/nHEglkBEgI#RB大宮アルディージャ #ardija@tomiyama1226 pic.twitter.com/7dEG974TiR