櫻坂46三期生総出演ドラマ『路地裏ホテル』予告編＆新ビジュアル解禁！主題歌は三期生楽曲「夏の近道」
3月6日12時よりLemino(R)にて配信される、櫻坂46三期生が総出演する青春ファンタジードラマ『路地裏ホテル』の予告編＆新ビジュアルが解禁。さらに、主題歌情報や出演メンバーからのコメントが解禁された。
■櫻坂46三期生11名のコメント到着＆予告編公開
本作の舞台は、都会の喧騒から離れた場所にひっそりと存在する“路地裏ホテル”。悩みを抱えた女性たちが、ホテルでの一夜の“不思議な異世界体験”を通して成長していく青春ファンタジードラマだ。
この物語の主要キャラクターを演じるのは、櫻坂46三期生の11名。はじめて全員が揃って本格ドラマに挑む。加入して4年目となる彼女たちが、個性が息づくキャラクターと、等身大の成長を描く真っ直ぐな演技で物語を紡ぐ。
今回解禁された予告編には、それぞれのエピソードの名シーンや名セリフだけでなく、本格ドラマに挑戦する三期生11名の迫真の演技が満載。本編への期待感が膨らむ映像となっている。
また本作品の主題歌が、櫻坂46の5thシングル「桜月」に収録された三期生楽曲「夏の近道」に決定。悩みを抱えた女性が不思議な異世界体験を通じて成長していく様子と、初の三期生楽曲として躍動感や初々しさに溢れている本曲がマッチした本編を、ぜひLeminoで視聴しよう。
■櫻坂46三期生 コメント
■配信情報
Lemino『路地裏ホテル』
03/06（金）12:00～
毎週金曜12時更新 ※全10話
出演：櫻坂46三期生 他
■関連リンク
『路地裏ホテル』の詳細はこちら
https://bit.ly/4rnSdN4
櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/