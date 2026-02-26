エースからの発表です。

【映像】「不適切な意味を想起させる可能性」エースの発表

「お客様ならびに関係各位

ブランド『キュント』に関するお詫びと発売延期のお知らせ

このたび、当社新ブランド『キュント』につきまして、海外において不適切な意味を持つ言葉を想起させる可能性があるとのご指摘をいただきました。当社といたしましては、そのような連想が生じ得る可能性について十分に配慮できておらず、多くの皆様に不快な思いをおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。

皆様から寄せられたご意見を真摯に受け止め、慎重に協議いたしました結果、当該商品の掲載を停止するとともに、発売を延期することといたしました。現在、ブランド名の変更を含めた対応を進めております。

発売時期および新ブランド名につきましては、現時点では未定でございますが、決定次第、改めてご案内申し上げます。

なお、逃げ水あむ様には本商品のイメージモデルとしてご出演いただいておりましたが、ブランド名の決定や商品企画には一切関与されておりません。

発売を心待ちにしてくださっていた皆様、ならびに逃げ水あむ様のファンの皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、重ねて深くお詫び申し上げます。これまで賜りました温かいご声援とご期待に、心より感謝申し上げます。

当社といたしましては、今回の件を厳粛に受け止め、社内確認体制のさらなる強化と再発防止策の徹底に努めてまいります。今後とも、皆様のご期待にお応えできるよう、より一層の商品・サービス向上に全力で取り組んでまいります。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」

（『ABEMA NEWS』より）