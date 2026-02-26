日高屋「餃子」「生姜焼き」リニューアルを発表【価格・詳細】
「熱烈中華食堂日高屋」（運営：ハイデイ日高）は25日、人気No.1メニューの『餃子』を3月27日よりリニューアルすると発表した。
【写真多数】日高屋のメニュー進化 「生姜焼き」や新商品「サク旨！ごぼう揚げ」など
日高屋の餃子は、モチモチで食べ応えのある皮と、皮に負けない旨味たっぷりの餡が特徴。リニューアル後は、軽く歯切れの良い皮を使用し、冷めても硬くなりにくくなる。また、フライドガーリックを使用することにより、生にんにくの使用を抑え、匂い残りを軽減。しっかりとした旨味がありながら食べやすさも両立し、より気軽に楽しんでもらえるよう進化する。
また、あわせて、定番メニュー『生姜焼き』もリニューアルする。従来の良さをいかしながら、より食べやすく飽きのこないよう改良する。
このほか、新キャンペーン「Wハイボール祭」を開催。新メニューでは『サク旨！ごぼう揚げ』『お肉屋さんのひとくちメンチカツ』『レモンタルタルチキン』『ニラキムチ冷奴』が登場する。
■『餃子』
商品価格 税抜：273円（税込：300円）
■『生姜焼き』
単品：564円（税込：620円）、定食：773円（税込：850円）
リニューアル時期：2026年3月27日（金）より
