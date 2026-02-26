狩野英孝がゾンビとチェンソーを奪い合い「俺のだぞ！」 『バイオハザード レクイエム』完成披露発表会で絶叫
タレントの狩野英孝が26日、「バイオハザード」シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』（27日発売）の完成披露発表会に出席。いち早くゲームをプレイし、ゾンビとチェンソーを奪い合うなど、見どころたっぷりの実況を披露した。
【写真】森川智之＆貫地谷しほりが生アフレコを披露
発表会には狩野のほか、森川智之、貫地谷しほり、石田重廣（夢グループ）、保科有里（夢グループ）、中西晃史（株式会社カプコン 『バイオハザード レクイエム』ディレクター）、熊澤雅登（株式会社カプコン 『バイオハザード レクイエム』プロデューサー）も登壇。熊澤プロデューサーは「今年の３月にシリーズが30周年を迎えるので、その節目にお届けする作品として、自信のある内容になっています。すでに海外からも反響を受けていて、ドイツで試遊を行った際は6時間待ちの待機列ができました。日本発のIPが世界中に受け入れられて、うれしく思っています」と喜びを語った。
中西ディレクターは「グレースが連続変死事件を調査する中でたどり着くのが、過去に母が殺された場所。そこで事件に巻き込まれ、さらに母の死の真相に迫っていくことになります。一方のレオンは、バイオテロの容疑者を追いかけているのですが、それがグレースの巻き込まれている事件の犯人と結びついています」と、展開が進むにつれて2人の主人公の物語が交差していくことが見どころだと説明。さらに、今作はあのラクーンシティが舞台に。「28年ぶりに描くことになります。レオンが自分のルーツに帰って来るところも見どころになると思います」とファンの期待を煽った。
そんな『バイオハザード レクイエム』が、通信販売のCMでおなじみの夢グループと衝撃のコラボレーション。コラボCMは公開されるやいなや大きな話題となり、ゲームと健康器具がセットになった商品は即完売。石田社長は「うちの商品は完売することがないのに！ ビックリしましたよ！」と驚きをあらわにする。
なぜこのコラボが実現したかというと、熊澤プロデューサーは「緊張感の高いゲームと夢グループの温かいイメージを掛け合わたらどうなるんだろうと思い、カプコンから提案させていただきました」とのこと。「最初はCMで商品を紹介してもらうだけだったのが、そこから話が発展して。ここだけのセットを販売したいと思い、いろいろと商品を見ている中で、ぶら下がり健康器にロマンを感じました（笑）。ゲーム×健康はこれまでにない組み合わせだと思い、快諾いただいて本当に感謝です」と感謝を述べた。
さらに、本作の主人公のひとり・グレース役を貫地谷が演じることも発表。このキャスティングについても「レオンを演じる森川さんの頼もしく正義感のある声の一方、グレースは対照的にしたかった。初めて事件を体験するキャラクターなので、これまで関わってこなかった人を設定したかったんです。今までのシリーズになかった“怖がり”という設定でもあるので、貫地谷さんの演技を見た時に、センシティブな感情を表現することをお願いできないかなと思いました」と理由を明かした。
発表会内では森川と貫地谷の生アフレコが披露されたほか、狩野によるゲーム実況も実施。シリーズにはチェンソーを振りかざす敵が登場するのだが、今回、それを自らの武器として使用することが可能になった。さっそく奪って使おうとしたのだが、チェンソーがまだ動いているのに触れてしまい「いてててて！」と絶叫したり、奪い返されて「俺のだぞ！ 返せー！」と大声を上げたり、自身のYouTubeさながらの見どころたっぷりな実況を披露していた。
【写真】森川智之＆貫地谷しほりが生アフレコを披露
発表会には狩野のほか、森川智之、貫地谷しほり、石田重廣（夢グループ）、保科有里（夢グループ）、中西晃史（株式会社カプコン 『バイオハザード レクイエム』ディレクター）、熊澤雅登（株式会社カプコン 『バイオハザード レクイエム』プロデューサー）も登壇。熊澤プロデューサーは「今年の３月にシリーズが30周年を迎えるので、その節目にお届けする作品として、自信のある内容になっています。すでに海外からも反響を受けていて、ドイツで試遊を行った際は6時間待ちの待機列ができました。日本発のIPが世界中に受け入れられて、うれしく思っています」と喜びを語った。
そんな『バイオハザード レクイエム』が、通信販売のCMでおなじみの夢グループと衝撃のコラボレーション。コラボCMは公開されるやいなや大きな話題となり、ゲームと健康器具がセットになった商品は即完売。石田社長は「うちの商品は完売することがないのに！ ビックリしましたよ！」と驚きをあらわにする。
なぜこのコラボが実現したかというと、熊澤プロデューサーは「緊張感の高いゲームと夢グループの温かいイメージを掛け合わたらどうなるんだろうと思い、カプコンから提案させていただきました」とのこと。「最初はCMで商品を紹介してもらうだけだったのが、そこから話が発展して。ここだけのセットを販売したいと思い、いろいろと商品を見ている中で、ぶら下がり健康器にロマンを感じました（笑）。ゲーム×健康はこれまでにない組み合わせだと思い、快諾いただいて本当に感謝です」と感謝を述べた。
さらに、本作の主人公のひとり・グレース役を貫地谷が演じることも発表。このキャスティングについても「レオンを演じる森川さんの頼もしく正義感のある声の一方、グレースは対照的にしたかった。初めて事件を体験するキャラクターなので、これまで関わってこなかった人を設定したかったんです。今までのシリーズになかった“怖がり”という設定でもあるので、貫地谷さんの演技を見た時に、センシティブな感情を表現することをお願いできないかなと思いました」と理由を明かした。
発表会内では森川と貫地谷の生アフレコが披露されたほか、狩野によるゲーム実況も実施。シリーズにはチェンソーを振りかざす敵が登場するのだが、今回、それを自らの武器として使用することが可能になった。さっそく奪って使おうとしたのだが、チェンソーがまだ動いているのに触れてしまい「いてててて！」と絶叫したり、奪い返されて「俺のだぞ！ 返せー！」と大声を上げたり、自身のYouTubeさながらの見どころたっぷりな実況を披露していた。