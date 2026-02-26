元フィギュア選手の高橋成美さんと、フィギュアスケート元世界女王で２００６年トリノ五輪、１０年バンクーバー五輪に出場した安藤美姫さんが２６日、ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）に生出演した。

番組では、ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したフィギュアスケートペアの三浦璃来、木原龍一組が２５日に都内の日本記者クラブで会見を行ったことを報じた。

木原の元パートナーである高橋さんはりくりゅうのフリーで「すごい！」を６連発し、「宇宙一ですよ」と絶賛。ネット上では「神解説」と話題になり、帰国後も解説者として情報番組に引っ張りだこになっている。

スタジオでＭＣを務めるタレントの恵俊彰に紹介された高橋さんは「よろしくお願いします！」と元気よくあいさつした。

これに恵は「良い返事ですね！届きましたね！今。ありがとうございます」と絶賛。さらに高橋さんの元気に安藤さんは、爆笑した。恵は「安藤さん、よろしくお願いします！」と高橋さんをマネて紹介すると、安藤さんも「よろしくお願いします！」と元気はつらつであいさつするとスタジオは爆笑に包まれていた。