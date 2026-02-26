高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2026の概要が発表された

日本サッカー協会（JFA）は2月25日、「高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2026」の大会概要を発表した。

高校年代最高峰のリーグ戦は4月4日に開幕し、12月まで熱戦が繰り広げられる。

本大会は日本サッカーの将来を担う18歳以下の選手たちの技術向上を目指し、今年で16年目を迎える。出場24チームがEASTとWESTの12チームずつに分かれ、ホーム＆アウェイ方式による2回戦総当たり戦を実施。各リーグの優勝チームは、12月20日に埼玉スタジアム2OO2で開催予定の「ファイナル」で真の日本一を争う。

EASTには青森山田高校や柏レイソルU-18に加え、帝京長岡高校など強豪が名を連ねた。WESTでは名古屋グランパスU-18やヴィッセル神戸U-18、ジュビロ磐田U-18らが頂点を狙う。なお、各リーグの下位2チームはプリンスリーグへ自動降格し、12月には昇格を懸けたプレーオフが広島県で開催される。

SNS上では「やはり帝京長岡がEastだよね」「（磐田は）やっぱりWEST」「わくわく」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）