ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」に「クラフト紅甘夏レモネードソーダ（ICE）」と「クラフト紅甘夏レモネード（HOT）」が登場！

甘さの奥に爽やかなほろ苦さを感じる、鹿児島生まれの希少柑橘「紅甘夏」を使用した、2025年に完売の人気レモネードが待望の復活です☆

フレッシュネスバーガー「紅甘夏クラフトレモネード」

メニュー名・価格：

・紅甘夏クラフトレモネードソーダ (ICE) 560円（税込）

・紅甘夏クラフトレモネード (HOT) 560円（税込）

※プレミアムセットに＋100円で、紅甘夏クラフトレモネード各種が選べます

販売期間：2026年3月4日（水）〜4月14日（火）

販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売

※球場店舗・動物園店舗除く

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合があります

※ハチミツを含みます、1歳未満のお子さんには与えないよう注意してください

ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」の、シリーズ累計105万杯以上を販売したクラフトレモネードシリーズ。

春の限定ドリンクとして、2025年に人気を博した鹿児島県産の紅甘夏を使用した「クラフト紅甘夏レモネードソーダ（ICE）」と「クラフト紅甘夏レモネード（HOT）」が期間限定で登場します！

2025年多くの反響を集め、販売期間を待たずに完売した「紅甘夏」を使用したクラフトレモネード。

「紅甘夏」は、一般的な甘夏に比べて果皮がほんのり赤みを帯びた、見た目も美しい柑橘です。

鹿児島県阿久根市から偶然発見された、奇跡の甘夏みかんといわれており、県内を中心とした限られた地域でのみ栽培されているため、市場に流通する量も少ない国産柑橘。

果肉はジューシーで、爽やかな酸味の中にやさしい甘み、そしてほのかな苦みが重なり合う、奥行きのある味わいが特長です。

フレッシュネスでは、この繊細な味わいを最大限に引き出すため、店内で一つひとつ果実の状態を見極めながら、ハチミツにじっくり漬け込む仕込みを行っています。

紅甘夏クラフトレモネードソーダ (ICE)

時間をかけて丁寧に仕込むことで、「紅甘夏」本来の香りがやさしく引き立つ、まろやかな甘さ。

ICEでは、柑橘の爽やかな酸味とほのかな苦みが際立つ、すっきりとした爽やかな味わいが楽しめます。

紅甘夏クラフトレモネード (HOT)

まだ肌寒い日も多い春先にうれしい、ホットレモネードも登場。

紅甘夏のやさしい甘みと香りがより豊かに広がります。

希少な鹿児島産「紅甘夏」を使用した、完売必至のクラフトレモネード！

「クラフト紅甘夏レモネードソーダ（ICE）」と「クラフト紅甘夏レモネード（HOT）」は、フレッシュネスバーガー店舗にて、2026年3月4日（水）から4月14日（火）までの期間限定で登場します。

