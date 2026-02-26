三一運動（独立運動）に参加し、拷問の末に獄死した柳寛順（ユ・グァンスン）烈士を嘲弄する内容の人工知能（AI）製作動画がソーシャルメディア（SNS）に投稿され、物議を醸している。

あるTikTok（ティックトック）ユーザーは22日から自身のカウントに1日おきで柳寛順烈士を嘲弄する動画3本を連続で投稿し、計20万回を超える再生数を集めた。

最初の動画では、柳寛順烈士が放屁をして「すっきりした」と話す。 次の動画では、柳寛順烈士が日の丸に対して愛情を表現すると、日の丸から口が現れて「お前は嫌いだ」と言う。最新の動画では、上半身は柳寛順烈士、下半身はロケットである機械装置が「柳寛順おならロケット」と叫んで宇宙へ飛び出していく。

動画はオープンAIの動画生成AI「Sora（ソラ）」で制作された。 プログラムが生前の姿として参考にしたのは、三一運動により西大門（ソデムン）刑務所に投獄された際に撮られた囚人服姿の写真だ。 日帝の拷問で腫れ上がった顔がAIで復元され、戯画化されたようだ。

三一節（独立運動記念日）を前に投稿されたこれら動画に対し、インターネット上では「一線を越えた」として憤りを見せた。 「偉人を嘲弄するのは度が過ぎている」「どのような意図で作ったのか」「絶対にユーモアとして受け入れることはできない」などの反応が寄せられた。

柳寛順烈士の姪孫であり、柳寛順烈士記念事業会天安（チョナン）支会長を務めるユ・ヘギョン氏は26日、聯合ニュースに対し「胸をナイフや錐（きり）で刺されるように痛い」とし「子孫たちはその方の業績を汚さないよう身を潜めて過ごし、一挙手一投足に気を配って生きてきたが、国家的に望ましいことではないようだ」と語った。