ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」に、期間限定で「アボカドシュリンプバーガー 〜ホットソース〜」と「クラシックアボカドクリームチーズバーガー 〜わさび香るサクサク醤油〜」が登場！

舌の上でクリーミーにとろける食感を楽しめる、メキシコ産“生”のフレッシュアボカドを贅沢に1/2個を使用した人気シリーズの新作です☆

フレッシュネスバーガー「アボカドシュリンプバーガー 〜ホットソース〜／クラシックアボカドクリームチーズバーガー 〜わさび香るサクサク醤油〜」

メニュー名・価格：

期間限定メニュー・アボカドシュリンプバーガー 〜ホットソース〜 940円（税込）・クラシックアボカドクリームチーズバーガー 〜わさび香るサクサク醤油〜 940円（税込）定番メニュー・クラシックアボカドチーズバーガー 940 円（税込）・クラシックアボカドバーガー 850円（税込）

販売期間：2026年3月4日（水）〜4月14日（火）

販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗

※球場店舗・動物園店舗除く

※空港店舗・アウトレット店舗では価格が異なります

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合があります

ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、メキシコ産“生”のフレッシュアボカドを贅沢に1/2個を使用した新メニューが登場。

「アボカドシュリンプバーガー 〜ホットソース〜」と、2025年に好評を博した「クラシックアボカドクリームチーズバーガー 〜わさび香るサクサク醤油〜」が期間限定でラインナップされます。

フレッシュネスバーガーの「アボカドバーガー」は、メキシコ産アボカドのおいしさを主役として味わうことを大切にしたシリーズです。

使用するのは、店舗で熟度管理を徹底し、熟れ頃を見極めたメキシコ産 “生”のフレッシュアボカド。

店舗で皮むきし、ご提供前には食べやすい様に切り込みを入れるひと手間を一つひとつ丁寧に行い、1/2個を贅沢にサンドしています。

やわらかく、舌の上でクリーミーにとろける食感は、“生” のフレッシュアボカドならでは。

コクがありながらも後味は軽やかで、食べ進めても重くならず、最後まで心地よく味わえるのが特長です。

今回新登場の「アボカドシュリンプバーガー 〜ホットソース〜」は、 “生”のフレッシュアボカドに、店内で揚げたプリプリ食感のガーリックシュリンプを4尾サンド。

シラチャーとスイートチリをブレンドしたホットソースと特製タルタルソースがアボカドのコクを引き立てます。

また、2025年好評を博した「クラシックアボカドクリームチーズバーガー 〜わさび香るサクサク醤油〜」をはじめ、定番メニューの「クラシックアボカドチーズバーガー」や「クラシックアボカドバーガー」まで、多彩な組み合わせで楽しめる4種類のバーガーがラインナップ☆

アボカドシュリンプバーガー 〜ホットソース〜

人気の組み合わせであるアボカド×シュリンプを使用した「アボカドシュリンプバーガー 〜ホットソース〜」

クリーミーでコクのあるメキシコ産“生”のフレッシュアボカド1/2個とプリプリ食感のガーリックシュリンプを贅沢に4尾サンドしています。

店内仕込みのシラチャーとスイートチリをブレンドしたホットソースの程良い辛味と、具沢山の特製タルタルソースの旨味が後引く美味しさです。

クラシックアボカドクリームチーズバーガー 〜わさび香るサクサク醤油〜

居酒屋などでも大人気な、アボカド刺しを応用し、アボカドをわさびとサクサク食感が楽しめるフリーズドライの醤油で食べる和バーガー。

クリーミーでコクのあるメキシコ産“生”のフレッシュアボカド1/2個と肉厚ジューシーなクォーターパウンドパティにクリームチーズをあわせ、食べ応えも十分です！

ほんのり香る大葉と、ツンと香るわさびが爽やかなアクセントになっています。

メキシコ産“生”のフレッシュアボカドへのこだわり

チェーン店では取り扱いが難しい“生”のフレッシュアボカドを使用。

1年中日本で入手することができる「メキシコ産アボカド」は、丁寧に手摘みされ、新鮮なまま出荷し、卓越した品質と豊かな味わいが特長です。

また、クリーミーな食感で、カリウム、葉酸、ビタミンE、不飽和脂肪酸、食物繊維など、健康や美容に必要な栄養素が豊富。

そんな高品質のメキシコ産アボカドを店舗で熟度管理を徹底し、品質を毎日確認しています。

食べ頃の柔らかさになったものを店舗で皮むきし、さらに提供前には食べやすく崩れないようアボカドに切り込みを入れるひと手間を一つひとつ丁寧に行っています。

また、このキャンペーンは、「メキシコ産アボカド生産者・輸出梱包業者協会」によるブランド「Avocados From Mexico」とのコラボレーションとなっています。

クリーミーなメキシコ産アボカドを思う存分楽しめる、期間限定の贅沢バーガー！

「アボカドシュリンプバーガー 〜ホットソース〜」と「クラシックアボカドクリームチーズバーガー 〜わさび香るサクサク醤油〜」は、2026年3月4日より、全国のフレッシュネスバーガー店舗にて登場します。

