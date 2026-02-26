人気ゲーム「ポケットモンスター 赤・緑」の発売30周年を記念した「ポケモン30周年、はじまる」キックオフ発表会が26日に都内で行われ、日本プロ野球12球団とのタイアップ企画を実施すると発表した。

「ポケモンベースボールフェスタ2026」と題し、12球団のユニホームを身にまとったピカチュウが球場に駆けつけるほか、ポケモンの特別演出試合を開催予定。球団が選んだ「パートナーポケモン」とピカチュウがデザインされたオリジナルグッズの販売や、ゲームアプリ「ポケモンGO」とのコラボイベントの開催も発表された。

会場には実際に12球団のユニホームを着用したピカチュウが登場し、コラボ企画をアピールした。ポケモン社の宇都宮崇人CEOは「球団やリーグの垣根を越えた全12球団での実施が実現いたしました。世代を問わず愛されるプロ野球と30周年を迎えたポケモン、それぞれのファンが互いの魅力に気づき、新しい楽しみ方を発見できる機会をつくりたい。そうした思いから、日本全国の野球ファンの皆様にお届けできる全12球団での実施にこだわりました」とし、「北海道から福岡まで、日本全国の球場で野球の熱気と共にポケモンたちが皆様をお出迎えします。プロ野球12球団様と共につくりあげる特別な1年にぜひご期待ください」と述べた。