ÁÐ»Ò¤Î½Ð»º¤È°é»ù¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÁÐ»Ò¤Î¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹♡¡×¡Ö¥è¡¼¥°¥ì¥Ã¥È¤È¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¹ñÌ±Åª¤ª²Û»Ò¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¥í¥´¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹¤òÁÐ»Ò¤ËÃå¤»¤Æ¤´Ëþ±Ù¡£¤«¤Ã¤Ñ¤¨¤Ó¤»¤ó¤òÃå¤¿¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬ÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç70Ç¯Âå¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥È¥é¥Ü¥ë¥¿¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥è¡¼¥°¥ì¥Ã¥È¤òÃå¤¿Äï¤¯¤ó¤¬¡ÖÆÀ°Õµ»¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬Êó¹ð¡£¡ÖÂ»ý¤Ã¤Æ¥¸¥ã¡¼¥ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×¤È¡¢Äï¤¯¤ó¤¬¶Ä¸þ¤±¤Î»ÑÀª¤Ç¥¬¥Ë¸Ô¤Ë³«¤¤¤¿Î¾Â¤òÎ¾¼ê¤Ç¤Ä¤«¤ó¤Ç¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥è¥¬¤Ç¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤Î¥Ý¡¼¥º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ÑÀª¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡£¡Ö²¿²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡¡¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª¡×¤ÈæÆ»Ò¤µ¤ó¤ÏÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÂ©»Ò¤â¤¢¤ó¤è»ý¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¤«¤é¤À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢·Ð¸³ÃÌ¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËæÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö±¿Æ°¿À·Ð°¤¤½÷¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¼«¿È¤Îà±¿Æ°¿À·Ð°¤¤»×¤¤½Ðá¤ò¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö°äÅÁ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë°äÅÁ¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤Ï±¿Æ°¥À¥á¥À¥á¤À¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤ÏÆÀ°Õ¡×¡Ö¾å¤Î»Ò¤À¤±»ä¤Ë»÷¤Æ±¿Æ°²»ÃÔ¤À¤±¤É²¼Æó¿Í¤ÏÎÉ¤¤Êý¡×¡Ö»ä¤â±¿Æ°¿À·Ð°¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¤Ç¤â»Ò¶¡2¿Í¶¦ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¼¡ÃË¤Ï±¿Æ°¿À·ÐÎÉ¤¯¤ÆÄ¹ÃË¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¡×¡Ö»äÄ¶Àä±¿Æ°²»ÃÔ¤Ç¤¹¤¬Ì¼¤Ï±¿Æ°Âç¹¥¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
