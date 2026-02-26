元宝塚歌劇団月組トップスターで女優の真琴つばさ（61）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。共演俳優に“クレーム”を伝えた。

この日はスタジオゲストとして俳優の小池徹平、生駒里奈が登場。真琴とは小池主演のミュージカル「どろんぱ」で共演している。

「小池さんも生駒さんもセリフ覚えとか振り覚えが早すぎます」と真琴。「後から遅れてきた演者さんがいた。その人が見た時に明日舞台立ってもくらい進んでて、焦ったって言ったら小池さんが“そうなんですよ、みんな早いんですけどまだまだこれからです”って。あなたが一番早いんですって心の中で思っていました」と伝えた。

生駒は「今回そんなに長いセリフがないから入りやすかった」と謙遜しつつ、振りは元アイドルであることが生かされたと説明。小池も「凄い器用な方なんだなという印象は凄くあって、踊りはもちろんパーフェクトなんですけど，芝居も今回、座敷童にピッタリなんで、無理のない感じの余裕感がある」と称賛した。

対する生駒は「座長凄い」と褒めつつも「唯一、1個だけ欠点をあげるなら、ダンスちょっとだけ振り覚えるの遅い」とぶっちゃけ。「殺陣がいつ覚えたのっていうくらい、もう自分のものにしていて。すげえ！かっこいいってみんなでなっているのに、ダンスにな立った瞬間“NowLoading”って」と意外な一面を明かしていた。