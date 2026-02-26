わんちゃんが仲良くくっついている姿は、思わずほっこりしてしまうものですが、当事者からするとちょっと困ってしまうこともあるようで…？弟犬に甘えられて困った表情を浮かべるわんちゃんの光景が、再生回数96万回を超えて話題となっています。

投稿には、「お兄ちゃんのうんざりしてるところがたまらなく可愛いｗ」「弟くんは全く気にせずマイペースｗ」とコメントが寄せられ、笑顔を届けています。

【動画：近くでくつろぐ兄弟犬→兄が弟を横目で見ていた理由は…完全に『予想的中した光景』】

横目でシルバくんを見るルイスくん

弟犬の甘えん坊ぶりに困ったような表情を浮かべていたのは、Threadsアカウント『ルイスさんとシルバ君』に登場するゴールデンレトリバーのルイスくん。

この日、ルイスくんはいつものように床に座ってのんびりとした時間を過ごしていたそう。しかし、そのお顔をよく見てみると、なんだか気がかりなことがある様子。

その原因は…隣に座っていたハスキー犬のシルバくん。弟犬のシルバくんは、お兄ちゃんのルイスくんのことが大好きで、よくこうして一緒にいるのだそう。

周りから見れば微笑ましい光景ですが、きっとルイスくんにもひとりで静かに過ごしたい時もあるのでしょう。ルイスくんは、隣でくつろぐシルバくんのことを横目でチラリと見つめ、何か言いたそうにしていたといいます。

予想通りの反応で、思わず飼い主さんにアイコンタクト

もの言いたげな眼差しでシルバくんを見ていたルイスくん。しかし、シルバくんはそんなことはつゆ知らず。

しばらくルイスくんの隣でくつろいでいたかと思うと…コテンと横になって、ルイスくんの前足の上に頭をのせ始めたのだそう！

ルイスくんに甘えたそうな視線を送りながら、自ら腕枕をしてもらいにいく姿は可愛いとしか言いようがありません。

一方、ルイスくんはというと、さっきよりもさらに距離が近づいてしまい、どことなく戸惑っている様子。そっと飼い主さんに視線を送り、さっき以上に何か言いたそうな表情を浮かべるのでした。

たまに予想が外れることも

そんな日々を積み重ね、シルバくんの甘えたいタイミングを予測できるようになってきたルイスくん。しかし、シルバくんを完全に理解するのは簡単ではないようです。

別の日にも、すぐ隣で一緒にくつろいでいたルイスくんとシルバくん。いつものパターンなら、このあとシルバくんがルイスくんに寄りかかってくるはず。そんな予想をして待ち構えていたルイスくんですが…。

どうやら、この日はシルバくんの甘えん坊モードがキャンセルされてしまったようです。シルバくんは、一瞬ルイスくんに寄りかかったものの、すぐに体を起こして少し離れた場所で丸まり始めたのでした。

この予想外の展開に、ルイスくんは意味深な視線を飼い主さんに投げかけていたとのこと。いくつになっても、弟の自由気ままな行動を完全に予測することはできないルイスくんなのでした。

この投稿には、「可愛い。もはや愛おしい」「『いつもこうなんですよ、どう思います？』という顔ｗ」「ずーっと見ていたい♡」と、たくさんのコメントが寄せられています。

Threadsアカウント『ルイスさんとシルバ君』では、そんなルイスくんとシルバくんの仲睦まじい日々が綴られていますよ。

ルイスくん、シルバくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「ルイスさんとシルバ君」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。