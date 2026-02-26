散歩の途中で突然足を踏ん張り、動かなくなってしまったワンコ。その理由は、ふわりと漂ってきた焼き芋の香りだったようです。

その後に待っていた思わぬ展開が反響を呼び、記事執筆時点で47万再生を突破。「優しい世界」「粋な焼き芋屋さん」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬の散歩をしていたら、『焼き芋屋さんのおじさん』が…優しい世界すぎる『まさかの光景』】

ぐぐぐ…踏ん張る理由

Instagramアカウント「mofumofuepi_love」に投稿されたのは、11才のトイプードル・えぴくんの微笑ましいひととき。この日、えぴくんは散歩の途中でぴたりと足を止め、ぐっと踏ん張っていたのだとか。リードが張るほど動かない姿に、ただならぬ意思を感じます。

えぴくんの視線の先にあったのは、焼き芋の移動販売車だったそう。おイモをこよなく愛しているというえぴくんにとって、その香りは特別だったのでしょう。地面を踏みしめる姿からは、「まだ帰れない」という強い想いが伝わってくるかのようでした。

突然現れた“優しさ”

すると、焼き芋屋さんのおじさんが、えぴくんのもとへ歩み寄ってきたといいます。「今日ひまだからあげる」と優しく声をかけ、えぴくんの体を撫でてくれたのだそう。思いがけない申し出に、飼い主さんも驚きを隠せないご様子。

さらに「あんまり甘くないのがいいでしょ？」と、えぴくんを気遣うひと言もあったのだとか。その細やかな配慮からは、おじさんの犬好きな一面がにじみ出ているよう。えぴくんはしっぽを振りながら、おじさんの手元をじっと見つめ続けていたそうです。

しあわせを頬張る瞬間

やがて差し出された黄色く熟したおイモ。えぴくんはキラキラとした目で見つめ、ひと口頬張るとなんとも満ち足りた表情を浮かべていたそう。えぴくんの輝く瞳と、おじさんの思いやりが溶け合うような光景に、思わず心が和みます。

飼い主さんの感謝の声と、おじさんのあたたかなやり取りが重なり、その場には穏やかな空気が流れていたそうです。おイモを求めて踏ん張ったえぴくんの願いが、優しい人情によって叶えられた--まさに“ほっこりする瞬間”だったのでした。

投稿には「心もカラダも温まりました」「昭和な時代みたい！」「なんて優しい焼きいも屋さん♡」「甘くないのがイイでしょって言うところが、大将の犬好きを物語ってる」などのコメントが寄せられています。

