ソフトバンクは、「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」を3月12日に発売する。予約受付は本日26日に始まった。いずれも、5G SAネットワーク上で音声通話を実現する技術「VoNR」に対応している。

ソフトバンクオンラインショップ価格は、Galaxy S26が15万9840円～、Galaxy S26+が18万8640円～、Galaxy S26 Ultraが24万480円～。

ストレージ Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra 256GB 159,840円 188,640円 240,480円 512GB 187,920円 217,440円 268,560円

Galaxy S26。左からコバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルー

Galaxy S26+。左からコバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルー

Galaxy S26 Ultra。左からコバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルー

新トクするサポート＋

端末を48回払いで購入し、13カ月目または25カ月目以降に特典利用を申し込み、翌月末までに端末回収で残りの支払いが不要になる「新トクするサポート＋」が利用できる。

たとえば、他社から乗り換え（MNP）でGalaxy S26（256GB）を48回払いで購入し、25カ月目に特典利用（特典B）を申し込み、翌月末までに端末の回収・査定が完了した場合、最大で24回分の端末代金の支払いが不要となる。

この場合、2年間（1～24カ月目）で分割支払金の合計額は24円となり、特典利用料2万2000円を含む支払総額は2万2024円。

同様の特典利用により、Galaxy S26+（256GB）の支払総額は3万1960円、Galaxy S26 Ultra（256GB）の支払総額は4万1920円となる。

「Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念 予約キャンペーン」

「新トクするサポート＋」利用時の支払総額（25カ月目の「特典B」申し込み＋翌月末までに端末回収） ストレージ Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra 他社から乗り換え 256GB 22,024円 31,960円 41,920円 512GB 69,040円 76,480円 89,200円 ワイモバイル・LINEMOから乗り換え 256GB 31,960円 84,880円 108,640円 512GB 115,960円 130,720円 156,280円 新規 256GB 65,920円 84,880円 108,640円 512GB 115,960円 130,720円 156,280円 機種変更 256GB 65,200円 116,320円 142,240円 512GB 115,960円 130,720円 156,280円

サムスン主催の予約キャンペーンが実施されている。3月11日までにソフトバンクでGalaxy S26シリーズを予約し、3月31日までに応募すると、最大1万円相当のPayPayポイントがもらえる。

Galaxy S26を予約・購入して応募すると5000円相当、Galaxy S26+やGalaxy S26 Ultraの場合は1万円相当のPayPayポイントが進呈される。

「Samsung Galaxy対象製品をご購入でPayPayポイントがもらえるキャンペーン」

購入前にキャンペーンサイトで抽選を行い、3月12日以降にソフトバンクでGalaxy S26シリーズを購入し、専用ページから応募すると、事前抽選時に表示された5500円～3万5000円相当のPayPayポイントが進呈される。終了日は未定。

機種ごとの特典は、Galaxy S26で5500円相当／1万1000円相当／2万4000円相当のいずれか、Galaxy S26+で7000円相当／1万4000円相当／2万8000円相当のいずれか、Galaxy S26 Ultraで8000円相当／2万5000円相当／3万5000円相当のいずれかとなっている。

「Samsung Galaxy Buds4」シリーズ発売記念キャンペーン

3月12日、ソフトバンクで新型ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds4」シリーズを発売する。これを記念して、Galaxy S26シリーズに加えて購入すると4000円相当のPayPayポイントが進呈されるキャンペーンを実施する。

Galaxy Buds4シリーズを分割払いで購入し、Galaxy S26シリーズのいずれかを購入のうえ応募することが条件。