声優の前田ゆきえが２６日、Ｘを更新し、２月末で声優業を「卒業する」と発表した。

前田は「２０２６年２月末をもって、足掛け３０年の声優業から卒業いたします。病状の関係で、もうスタジオまで出向ける状態ではない為です」と理由を説明。「これまで関わってくださった皆様には感謝しかございません。本当にありがとうございました」と感謝も伝えた。

この投稿に、声優の緒方恵美はリプ欄で「誰もが、いつ、その時を迎えるかはわからない。突然思いもせず…な人もいる。自らを識り、考え、こうして自らご挨拶されることを決断した前田ちゃんを尊敬します。そんなあなただからこそ残せた表現がたくさんある。ありがとう。いつか、また！」と投稿。他にも多くの仲間からのコメントが寄せられていた。

前田は昨年１０月４日のＸで「私は現在、悪性の肉腫を患い、関西に拠点を移しております。この春、最後の手術も虚しく何度目かの再発をし、現在は延命措置をしております」など、自身の症状を説明していた。

前田はテレビアニメ「ラブひな」「グラップラー刃牙」「魔法少女リリカルなのは」などに声で出演している。