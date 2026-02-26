クリスチャン・ベールが、マイケル・マン監督の傑作クライム映画『ヒート』の続編『ヒート2（原題）』に出演することを認めた。

『ヒート2』はマン監督とメグ・ガーディナーが執筆した同名小説に基づく映画化。原作小説は、映画の出来事から7年前の前日譚と、映画のエンディング直後から始まる後日譚が交錯する内容だ。

本作のキャスティングは正式に発表されていないが、レオナルド・ディカプリオが主演、クリスチャン・ベールが主要な役を演じるといる。ベールの出演は2025年11月に報じられたものだが、最新作『ザ・ブライド』のために応じたベールは、今後の予定について「シカゴに戻ります。『ヒート2』がもうすぐ始まる』と発言し、出演を自ら認めた。

ちなみに、ベールは「もうすぐ」と述べているが、プロデューサーのジェリー・ブラッカイマーによると撮影開始は2026年8月の。プリプロダクション（撮影準備）を鑑みても、まだ4～5ヶ月の猶予はあるとみられる。

現時点でディカプリオ＆ベールの役柄は不明だが、ディカプリオは前作で故ヴァル・キルマーが演じたクリス・シヘリス役を引き継ぐとみられる（『ヒート2』原作小説ではクリスが実質的な主人公となっている）。そのほかのキャスティングは明らかになっていない。

前作『ヒート』はアル・パチーノ演じる熱血刑事のヴィンセント・ハナと、ロバート・デ・ニーロ演じる犯罪組織ボスのニール・マッコーリーによる激しい戦いをハードボイルドに描いた名作。パチーノ＆デ・ニーロが演じたキャラクターも再登場するが、マン監督はAI技術によるデジタル若返りも検討する意向を。

