「理想の彼とは言い難いけど、やっぱり好き」と感じる男性の特徴９パターン
女性には人それぞれに「理想の彼氏像」があるものですが、実際に付き合う男性は必ずしもその通りとは限りません。それでも愛される彼氏には一体どんな特徴があるのでしょうか？ そこで今回は、10代から30代の独身女性181名に聞いたアンケートを参考に、「『理想の彼とは言い難いけど、やっぱり好き』と感じる男性の特徴９パターン」をご紹介します。
【１】ルックスが抜群にカッコよく、友達に自慢できる
「ダメなところも多いけど、顔が良いから許す」（10代女性）など、見た目の良さで彼女の愛情を勝ち取っている男性もいるようです。ただし、そればかりに頼っていると、些細なケンカで破局を招きかねないので、日ごろからの信頼関係は必要でしょう。
【２】とにかくアイディアが豊富で、楽しいデートを企画してくれる
「彼のおかげで釣りやキャンプの楽しみを知りました」（20代女性）というように、デートを盛り上げる努力を惜しまない男性も、女性から高く評価されているようです。記念日にはサプライズを仕掛けるなど、チャンスを逃さない「マメさ」が重要だといえそうです。
【３】安定した収入や貯蓄があり、社会的に信頼できる
「やっぱり男性の魅力は甲斐性でしょ」（20代女性）など、経済的に自立した立場を築くことは、彼女からの信頼につながるようです。とはいえ、仕事熱心すぎて彼女を放置するのではなく、休日はデートを楽しめる程度の余裕は持ちたいものです。
【４】話題の引き出しが多く、会話が抜群に面白い
「笑いのセンスが合うのがいい」（20代女性）というように、そばにいるだけで話が尽きず、何もしなくても間が持つようになると、「誰より気の合う相手」だと思ってもらえそうです。一緒にたくさんの映画を観るなど、共通の話題を増やしていきましょう。
【５】共通の趣味があるなど、「好きなこと」を共有できる
「まるで相棒みたいな感覚」（20代女性）というように、二人で一緒に楽しめる趣味があると、彼女にとって単なる恋人の枠を超えた存在になれるかもしれません。「趣味の店をめぐる」など休日の過ごし方が固まってくると、デートの行き先に悩むこともなくなりそうです。
【６】「君がいなくなったら生きていけない！」など、ストレートに愛情表現する
「オーバーだなぁと思うけど、愛されてることを実感できる」（10代女性）など、直球で愛の囁きを投げかける男性も、彼女に充足感を与えているようです。照れずにハッキリとした言葉で愛を語ることは、女性に対する最高のプレゼントだと言えるかもしれません。
【７】手料理を子どものように喜ぶなど、母性本能をくすぐる
「とにかくカレーを作ればご機嫌になる。単純で憎めない」（30代女性）など、彼女の手料理をおいしそうに食べる男性は、女心を絶妙にくすぐるようです。グルメぶって味にケチをつけるより、とにかく「うまい！」と一気に平らげるのが好印象でしょう。
【８】変に気を使う必要がなく、一緒にいてリラックスできる
「いい意味で緊張感がないのが良い」（20代女性）など、お互いに自然体で振る舞える関係を構築すると、彼女に心からの安心感を与えられるようです。ただし、弛緩しすぎてマンネリ化しないよう、ときには気合の入ったデートに誘って新鮮さを取り戻しましょう。
【９】底抜けに優しく、常に彼女の気持ちを尊重して接する
「独りよがりな俺様より、私を大事にしてくれる人が一番」（20代女性）というように、ある程度の「強引さ」は男性の魅力の一つですが、最終的には「相手最優先の行動」が女心をつかむようです。デートの行き先や食事の内容など、どんなに小さなことでも逐一確認すると、「大切にされてる！」と思ってもらえるでしょう。
頑張って「理想の彼氏」を目指すのも立派な心がけですが、自分にできる範囲で「彼女を幸せな気持ちにさせてあげる」ことこそ、愛される彼氏の条件なのかもしれません。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年11月11日（月）から18日（月）まで
対象：合計181名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】ルックスが抜群にカッコよく、友達に自慢できる
「ダメなところも多いけど、顔が良いから許す」（10代女性）など、見た目の良さで彼女の愛情を勝ち取っている男性もいるようです。ただし、そればかりに頼っていると、些細なケンカで破局を招きかねないので、日ごろからの信頼関係は必要でしょう。
「彼のおかげで釣りやキャンプの楽しみを知りました」（20代女性）というように、デートを盛り上げる努力を惜しまない男性も、女性から高く評価されているようです。記念日にはサプライズを仕掛けるなど、チャンスを逃さない「マメさ」が重要だといえそうです。
【３】安定した収入や貯蓄があり、社会的に信頼できる
「やっぱり男性の魅力は甲斐性でしょ」（20代女性）など、経済的に自立した立場を築くことは、彼女からの信頼につながるようです。とはいえ、仕事熱心すぎて彼女を放置するのではなく、休日はデートを楽しめる程度の余裕は持ちたいものです。
【４】話題の引き出しが多く、会話が抜群に面白い
「笑いのセンスが合うのがいい」（20代女性）というように、そばにいるだけで話が尽きず、何もしなくても間が持つようになると、「誰より気の合う相手」だと思ってもらえそうです。一緒にたくさんの映画を観るなど、共通の話題を増やしていきましょう。
【５】共通の趣味があるなど、「好きなこと」を共有できる
「まるで相棒みたいな感覚」（20代女性）というように、二人で一緒に楽しめる趣味があると、彼女にとって単なる恋人の枠を超えた存在になれるかもしれません。「趣味の店をめぐる」など休日の過ごし方が固まってくると、デートの行き先に悩むこともなくなりそうです。
【６】「君がいなくなったら生きていけない！」など、ストレートに愛情表現する
「オーバーだなぁと思うけど、愛されてることを実感できる」（10代女性）など、直球で愛の囁きを投げかける男性も、彼女に充足感を与えているようです。照れずにハッキリとした言葉で愛を語ることは、女性に対する最高のプレゼントだと言えるかもしれません。
【７】手料理を子どものように喜ぶなど、母性本能をくすぐる
「とにかくカレーを作ればご機嫌になる。単純で憎めない」（30代女性）など、彼女の手料理をおいしそうに食べる男性は、女心を絶妙にくすぐるようです。グルメぶって味にケチをつけるより、とにかく「うまい！」と一気に平らげるのが好印象でしょう。
【８】変に気を使う必要がなく、一緒にいてリラックスできる
「いい意味で緊張感がないのが良い」（20代女性）など、お互いに自然体で振る舞える関係を構築すると、彼女に心からの安心感を与えられるようです。ただし、弛緩しすぎてマンネリ化しないよう、ときには気合の入ったデートに誘って新鮮さを取り戻しましょう。
【９】底抜けに優しく、常に彼女の気持ちを尊重して接する
「独りよがりな俺様より、私を大事にしてくれる人が一番」（20代女性）というように、ある程度の「強引さ」は男性の魅力の一つですが、最終的には「相手最優先の行動」が女心をつかむようです。デートの行き先や食事の内容など、どんなに小さなことでも逐一確認すると、「大切にされてる！」と思ってもらえるでしょう。
頑張って「理想の彼氏」を目指すのも立派な心がけですが、自分にできる範囲で「彼女を幸せな気持ちにさせてあげる」ことこそ、愛される彼氏の条件なのかもしれません。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年11月11日（月）から18日（月）まで
対象：合計181名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査