女優の広瀬すずが２６日、都内で行われたＪＡＬ「どこかにマイル １０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ シークレットイベント」に出席した。

同社の「ＪＡＬマイルライフ」のＣＭキャラクターを務める広瀬。高い抽選倍率を突破した５５人の招待客を前に「旅ルーレット」をまわし、それぞれの土地にまつわるトークを繰り広げた。

最初にルーレットが止まった福岡について「お仕事で行く機会はちょこちょこあるけど、長い滞在をしたことがない」。旅行先としての人気を聞きつけ「みんな楽しいという場所。市場やおいしいご飯や空港など、まだ楽しめそうな福岡がいっぱいある。もっと堪能してみたい」と声を弾ませた。

撮影で夜の屋台に行ったエピソードも披露。「真冬にダウンを着ながら（ラーメンを）すする空気感や、人の温かさ…あの空間や文化が素敵だなと思う。じっくり、ゆっくり福岡を堪能したい」とうなずいた。

次にルーレットが指したのは山形。「初めて自分が映画で大きな役をいただいた時に、山形出身の女の子だと原作に書いてあった」と、２０１４年公開の出世作「海街ｄｉａｒｙ」（是枝裕和監督）を回想した。「（撮影で）山形に行けるのかと思ったら行けなくて、それからずっと行ってみたいと思っていた。大人になって、温泉や夜景を調べて写真や動画で見てる」と訪問を熱望した。

未踏の地への思い入れは相当なようで「役を通して（土地を）知れるのも一つのきっかけ。山形は今までで一番気になってます。（山形名産の）さくらんぼ、大好きです！（蔵王の）樹氷もすごく気になるけど、まだ動画でしか見たことがない」と止まらなかった。

続いて福井の話題に。「１０代の時に、役で福井が舞台のお話を演じた。プロモーションで福井へ行ってカニをいただいたのが忘れられない。この世にこんなにおいしい食べ物があったのか、と感動した」。当時はロケで数時間しか外に出られなかったといい、「福井の色みたいなものをもっと感じてみたい」と再訪を夢見た。

最後には「１回も行ったことがない」という高知にも触れた。「好きな陶芸家や、いろんな作家さんが多い街という印象。近々行けたらいいなと思う」。高知グルメに話が及ぶと、小声で「鰹のタタキ、食べたいですね。にんにくが乗ってるんですよね…」とつぶやくなど食いしん坊ぶりをのぞかせていた。