大相撲の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が26日、大阪府東大阪市の同部屋で、出稽古に訪れた大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）との三番稽古で8勝4敗だった。

強烈な左おっつけやもろ差しになって前に出るなど見せ場をつくった。初場所では左肩に不安を抱える中で10勝。春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）へ「体の状態は悪くない。しっかり初日間に合うように」と話した。

一門の連合稽古や出稽古で佐渡ケ嶽部屋に出向くことは多いが、二所ノ関部屋で琴桜と稽古するのは異例。「いい稽古ができた。次は連合もあるし、それに向けてまたしっかり体をつくって来週から、いい稽古ができるようにやっていきたい」と意気込んだ。

師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）とパートナーシップを結ぶアイ工務店が東大阪市の温泉旅館「ホテルセイリュウ」内に宿舎兼稽古場の「アイベース大阪」を開設。春場所に向け、新しい環境で稽古に励む大の里は「去年は外だったので寒さを感じたけど、今回は屋根もあるので、あんまり寒さを感じない」と力を込めた。